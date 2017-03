Mi intención en todos los artículos que llevo publicados, no ha sido escribir sobre aquellos asuntos de dominio público. Si por el contrario buscar las causas de los diferentes acontecimientos que influyen sobre la sociedad actual: Empezare citando a Machado que decía que había que examinar el pasado para encontrar un cumulo de esperanzas, ni conseguidas ni fallidas, alimentando un futuro lleno de respuestas para el ser humano; pero la clase de historia que hemos escrito desde hace doscientos años ha eliminado este núcleo de esperanzas latentes de su relato, donde todo se ha producido fatalmente, mecánicamente, en un ascenso ininterrumpido que lleva al hombre desde las cavernas prehistóricas hasta la gloria de la Postmodernidad. Si analizamos todo aquello que este fuera de este esquema, es observado como una aberración utópica, inviable, algo que no puede mantenerse ante la marcha irresistible de las fuerzas del progreso, un progreso salvaje que no ha admitido aculturación alguna ni a aquellos movimientos que dentro del "espacio-tiempo," producto de momentos determinados que han caracterizado la historia. Parece insensato mantener semejantes errores. El programa modernizador que se inició hace más de doscientos mil años "siglo de las luces," está agotado hoy, no solo en lo que se refiere a promesas de crecimiento económico, donde una mayoría de gente con sueldos ridículos paga los impuestos de los países; donde se producen muchas muertes por guerra, persecución y genocidio; donde hay menos ricos, pero con mayores fortunas; donde la jurisprudencia se contradice en su principio unificador (art. 321.), que reposa en el Tribunal Supremo de Justicia, en definitiva de poca "luz y no muchas luces," y por lo visto, pretende seguir en la misma tarea; de alguna manera se ha reescrito la historia para justificar el triunfo de todo esto que llamamos democracia y que sigue amparando a una izquierda tan obsoleta como la derecha