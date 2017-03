Disculpen pero hoy me voy a enrollar una vez más con el asunto del tren. Vaya por delante que tengo la mejor opinión del subdelegado del Gobierno Andrés García Lorca como persona y lo considero muy por encima de la media de los políticos que nos gobiernan, pero ello no es óbice para que mantenga discrepancias y para que, llegado el caso, enjuicie una posición política que me parece desafortunada. Veo unos titulares en donde manifiesta refiriéndose a la situación del ferrocarril en la provincia, que "El tema había llegado al límite", lo cual despierta mi atención y leo el contenido esperando que, por primera vez, un político del PP se posicione frente al Gobierno en defensa de los intereses de Almería. Pero mi atención se desvanece cuando a lo más que se atreve es a elogiar la labor informativa de los medios de comunicación a la hora de generar conciencia sobre la necesidad de dotar a la provincia de unas infraestructuras ferroviarias acordes con los tiempos. Algo así como un reconocimiento de que son los medios de comunicación quienes se preocupan para mostrar la situación de penuria ferroviaria que padecemos, y los lectores los que se movilizan para exigir al Gobierno que se reanuden las obras del tren de Alta Velocidad que permanecen estancadas desde que en abril de 2014 se tapiaron los túneles. Los políticos del partido del Gobierno que hoy nos representan, que se supone deberían de tirar del carro para defender los intereses de los ciudadanos que depositan en ellos su confianza, van a remolque, cuando no permanecen impasibles. No siempre ha sido así sino que, tratándose de los políticos y el ferrocarril, algo tendría que ver la presencia de Jesús Miranda Hita en el ministerio de Fomento con el impulso que experimentaron las obras del AVE durante el tiempo que ocupó la subsecretaría de dicho ministro en la etapa del Gobierno de Zapatero. Cuando dejó el cargo quedaron adjudicados los proyectos de los tramos que faltaban y que el Gobierno del PP ha rescindido de un plumazo, sin que ningún cargo del partido se estremezca. Con una mayoría de parlamentarios en Madrid y en Sevilla, un presidente de la Diputación, un alcalde de la Capital, y un Rafael Hernando portavoz en el Congreso pegado como una lapa al Presidente Rajoy, hay que agradecer a los medios de comunicación que movilicen al personal para que le llegue al Gobierno el eco de la voces que reclaman acabar con el ruinoso estado del ferrocarril en Almería.