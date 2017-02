A propósito del futuro

Acaso hablar del futuro pueda ser otro estrago más de la curiosidad que me adorna, o quizá la travesura de una imaginación tan inquieta como desnortada, quién sabe, pero voy a seguir con ello, porque al igual que no puedo asumir como inexistente el niño que hace tiempo dejé de ser -en cierto modo por ahí sigue-, tampoco quiero pensar que resulte improbable que me acabe convirtiendo en el anciano que aún no soy, pero que ya asoma por varios lados. Por eso el futuro es un momento que merece cierta dedicación por nuestra parte. Amago las palmas de mis manos sobre la bola de cristal que preside el centro de la mesa camilla, bajo la luz cónica de la lámpara del techo, y veo entre las brumas de los brillos una población envejecida, formada por familias cada vez menos numerosas; un mundo aparentemente cada vez más chico, interconectado, pero que distancia y separa a los padres de sus hijos; un estado del bienestar en general, y las pensiones en particular, continuamente cuestionado y con una financiación escasa y compleja. Y advierto también que, en los países occidentales, de rentas medias y altas, nuestro porvenir vendrá determinado por espacios especialmente adaptados, gestionados de forma colaborativa entre los propios usuarios, en los que convivirán espacios privados y autónomos, con otros comunes en los que se nos asegure una despedida confortable, en una perfecta combinación paliativa entre salud y ocio. Y todo ello me hace presagiar que nadie velará por nosotros mientras sigamos vivos, ni el Estado roñoso, ni nuestros ocupados hijos, por lo que nos corresponde desde ya ir buscando hueco en esos hogares del futuro.

Pero esto no se puede improvisar, así que más pronto que tarde se habrá de adaptar la normativa al efecto para facilitar la financiación de estos complejos inmobiliarios, favoreciendo las hipotecas inversas, el mercado de las rentas vitalicias, la aplicación de los fondos de pensiones a este fin o la fácil realización del patrimonio de las personas mayores para costear su supervivencia, a lo que se habrá de contribuir con políticas fiscales que faciliten todo ello.

Si algún lector me queda, y si además me cree en lo cierto, le reto a que vea en esto una oportunidad de negocio, y desde ya se ponga manos a la obra a promover estos espacios de confort para el futuro. No le quepa la menor duda que yo me apunto.