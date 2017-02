A propósito de la justicia

Hace unas semanas, en un periódico de tirada nacional, un articulista atizaba duro contra la profesión de abogado, aunque, a mi parecer, realmente se utilizaba esa sinécdoque con la finalidad de arremeter contra la Justicia en general y no contra uno de sus agentes en particular. Con independencia de que los abogados podamos generar más o menos simpatías, lo cierto es que, en ausencia de Justicia, aquella que construye una legalidad comúnmente aceptada -no esa justicia individual, subjetiva o hecha a medida-, rigen leyes naturales de las que los hombres hemos intentando separarnos a conciencia desde que decidimos pasar del individuo a la manada: el poder de la fuerza, del instinto o del egoísmo más insano.

Al fuerte, el débil puede hacerle frente desde el amparo que da la razón que se apoya en una norma, y la Ley sólo debe imponerse con el uso de las herramientas que el Estado de Derecho proporciona. Así debe ser. El quebranto de ese orden lógico que nos organiza, la insurgencia o la insumisión que no pretende la modificación de la norma sino su incumplimiento, por mucho que se trasvista de pacífica, no puede producir otra cosa más que violencia.

El viernes me sonó el teléfono temprano. Me cogió atravesando las montañas, viendo cómo en algún almendro despuntaban las primeras flores. En el maletero de mi coche, en uno de los bolsillos de mi maleta, llevo "Patria", el inquietante relato de Fernando Aramburu. Un compañero me pedía consejo para ver cómo un empresario catalán, cliente de su despacho, podía deslocalizar su negocio hacia territorio menos hostil, a la vista de la amenaza, al parecer cierta, de verse en el fuego cruzado de dos agencias tributarias que le obligasen a pagar idénticos impuestos.

Esta mañana, mientras me desayuno los cereales con los que intento atajar el colesterol, veo la riada de gente que se agolpa frente a un Tribunal con la intención de que a un dirigente político se le aplique la Ley a medida del interés de esa masa, volviendo a confundir interesadamente, en una metonimia nuevamente mal utilizada, la parte: el independentismo, con el todo, Cataluña y los catalanes. Y, conjugando todos los mensajes que me llegan, confirmo para mis adentros que nos esperan meses convulsos, tiempos pensados para políticos envergadura y ciudadanos tranquilos, tiempos llamados a medir la fortaleza de nuestro Estado de Derecho.