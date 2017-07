Los récords en empleo

El empleo bate récords, afirmó el jueves el Presidente del Gobierno. Quizás sin su comparecencia del miércoles - como testigo en un caso de corrupción- no se hubiera dado la del jueves como portador de buenas noticias. Quizás tampoco se habría exagerado, utilizando unas cifras, obviando otras. Para ayudar a la idea de momento histórico publicaron un gráfico con las tasas de paro desde 2010. Estamos mejor. Sin embargo, la tasa de paro española -celebremos que ha bajado al 17,22%- es siete puntos superior a la de 2008 y 10 más que en 2007, que sería el año correcto para comparar. El Presidente no lo mencionó por no aburrirnos, pero ese descenso de la tasa de paro debe mucho a la atonía de la población activa. Esto es, a que el número de personas que trabajan o buscan trabajo apenas crece. Si se crea empleo y el total de quienes quieren trabajar no aumenta, el descenso de la tasa de paro es mayor. Bueno hoy, malo mañana que hay que pagar las pensiones.

En nuestra provincia el paro subió. No nos sumamos a la fiesta histórica, aunque es un hecho, digamos, normal en los meses centrales del año. El motivo es la fuerte estacionalidad del empleo en Almería. Agricultura y el manipulado emplean miles de personas. Por ello, la finalización de la campaña conlleva incremento del paro y viceversa.

En los próximos trimestres será necesario estar atentos al desempleo en la Construcción, que ha subido. La debilidad de la recuperación de este sector en Almería es mayor que en otros lugares. Llegó a emplear directamente al 20% de los trabajadores de la provincia. Hoy ocupa al 4,9%, menos que el año pasado y aún tiene que reducirse en el tercer trimestre. La primera consecuencia es que el paro de larga duración no descienda. Al contrario. En el conjunto de España ese desempleo baja un 12% en un año y en Almería crece casi el 60%. El problema es pues ya estructural. Junto al paro estacional, que surge y desaparece según el momento del año, existe un desempleo estructural. Dicho más claro: miles de almerienses no volverán a trabajar porque sus conocimientos ya no son necesarios. Proceden de la Construcción y su edad y formación les aleja, en numerosos casos para siempre, del empleo. No me gustaría acabar el artículo con pesimismo. La tasa de paro de este trimestre, 23%, permite aventurar para final de año una tasa inferior al 20%. La mejor en nueve años.