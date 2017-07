El test de la felicidad

El paso al grupo de no adscritos, por unos días, de una concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería supuso un duro varapalo para Miguel Cazorla, portavoz de esta fuerza política en el Ayuntamiento. Sin embargo, para el equipo de gobierno del Partido Popular se abrían nuevos tiempos, no exentos de problemas, pero con un horizonte más despejado. Aquí les proponemos un sencillo test para que nos digan que concejal/a se sintió más feliz por la ruptura de Cs. Los nombres que les proponemos son: A) Carlos Sánchez. B) Ana Martinez Labella. C) Manuel Guzmán. Voten.