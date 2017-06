Al turista no se le espera

Convertirse en destino turístico no es fácil. Entrar en los circuitos de los grandes turoperadores requiere mucho esfuerzo y, sobre todo, muchas horas de negociaciones. El turista está ahí, en cualquier parte del mundo, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar a que venga, hay que salir a buscarlo y seducirlo. Y es ahí donde el sector y las administraciones tenemos que ir de la mano, aunando esfuerzos y creando sinergias que faciliten la llegada de un turismo de calidad, que es sinónimo de consumo y, por tanto, de creación de empleo. Hace unas semanas, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, firmaba un acuerdo con el turoperador Thomas Cook, la primera agencia de viajes del mundo, y la empresa Garden Hotels que llevará a El Toyo durante los próximos tres años a cerca de 25.000 turistas, de mayo a octubre, procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Alemania, un mercado que continuará ampliándose, especialmente hacia los países escandinavos, y esta semana hemos cerrado uno nuevo con otro de los grandes turoperadores mundiales, Jet2holidays, que junto con la aerolínea Jet2.com, va a promocionar el destino Almería Ciudad en el Reino Unido, en un mercado de cerca de 37 millones de personas. Se trata de una apuesta de promoción turística que mostrará nuestra ciudad en medios de comunicación 'on line' británicos y en buena parte de las páginas web que sobre viajes se busquen desde cualquier punto del país. El destino Almería se venderá, además, como cercano puesto que la aerolínea Jet2.com ya conecta semanalmente cinco aeropuertos (Newcastle, Manchester, Leeds, Edimburgo y East Midlands) con el aeródromo almeriense y en vuelo directo. Una oferta que aumentará a partir de 2018 con la conexión desde otros tres aeropuertos más (Belfast, Birmingham y Londres Stansted). La mitad de estos trayectos se venden, además, incluidos en paquetes turísticos que suman estancias en los hoteles de El Toyo, un enclave situado a las puertas de un parque natural único, como es Cabo de Gata, y sin masificar, algo muy valorado por los turistas del norte de Europa. Almería es un destino de diez. Lo tenemos todo. A un clima envidiable, se suma una completa oferta de playa aderezada con historia, cultura, deporte, gastronomía y comercio y desde la empresa municipal 'Almería Turística' continuaremos trabajando para seguir seduciendo a más mercados.