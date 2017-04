Presupuestos 2017, peores que malos

La provincia conocía ayer el dinero del que va a disponer en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. La cifra, 41 millones de euros, un 80% menos, es peor que la del anterior (204), que ya era mala, muy mala, para los intereses y las aspiraciones de una tierra que aún está necesitada de grandes proyectos para alcanzar la madurez y plenitud que la catapulten a liderar, como está llamada a hacerlo, el PIB andaluz y las exportaciones. Para la negritud que se otea en el horizonte, reconocida por todos los sectores sociales, no hay consuelo posible, pues ni una sola de las grandes obras pendientes en esta provincia va a comenzar. Con estas cifras no se salvan las principales inversiones en Almería, sobre todo la Alta Velocidad, que nos debe unir con Murcia. Después de la visita del ministro de Fomento el lunes, ya no hay rubor, y lo consignado para este proyecto se limita a dos millones de euros. Ni para poner una traviesa. Lo cierto es que a pocas cosas se puede optar, a pesar de que esta provincia, como el resto del país -el Gobierno lo cacarea un día sí y otro también- sale de la crisis más grave desde 1929 y el crecimiento se mantiene estable entre el 2,5 y el 3 por ciento. No se respeta ninguna inversión. El AVE con Murcia tendrá que esperar a 2019. No cumpliremos las fechas y nos conformaremos con que hay obras en la región vecina, lo que indica que alguna vez las habrá en Almería. Aquí nadie debe llevarse a engaño. Imaginar que este tren llegará a Almería antes de 2025 es una quimera, un sueño irreal, por mucho que nos empeñemos en apostar por lo contrario. El agua sigue siendo un importante caballo de batalla, enfrascados como estamos en una alarmante sequía. Tampoco se consolidan las infraestructuras en marcha, pues la desaladora del Bajo Almanzora, anegada por las riadas de hace tres años, tampoco contará con ningún dinero, aunque habrá que valorar hasta que punto las grandes plantas que están operativas sirven para el menester para el que fueron concebidas. Ninguna de ellas, por su altos precios, está a pleno rendimiento. Por lo demás pequeñas partidas para la estación de ferrocarril de la capital y su rehabilitación o para la conexión de la planta de Carboneras con el Levante. Ya no les importa de que parezca, sólo parezca, que las iniciativas están marcha. Almería sufre el mayor rejón de castigo de la reciente historia democrática en inversiones y no pasa nada.