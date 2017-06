La confusión plurinacional

Como era previsible, el 39 Congreso Federal del PSOE, que se celebra durante este fin de semana, aprobó ayer una de las propuestas más controvertidas de Pedro Sánchez: el carácter plurinacional de España. En realidad no estamos ante nada nuevo. Sólo hay que pisar las hemerotecas para observar que, ya en la Transición, muchas cabezas pensantes del Partido Socialista usaban este término para definir a nuestro país. Asimismo, la Declaración de Granada, donde el PSOE plantea una reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal, aunque no usa la palabra, sí la lleva implícita. Entonces, ¿por qué tanta polémica con el uso del vocablo plurinacionalidad? Porque Sánchez la desempolvó en pleno pulso del independentismo catalán al Estado y porque no explicó muy bien en qué consistía. Ahora, la ponencia aclara que, básicamente, se trata de "una reforma constitucional federal" que, "manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español", perfeccione "el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución". Lo cual tampoco arroja mucha luz sobre un tema que a Andalucía le preocupa especialmente: ¿dicha reforma constitucional conllevaría algún tipo de asimetría o de fomento de la desigualdad entre territorios? Porque si es así contará con el rechazo de los andaluces.

Creer que el reconocimiento del carácter plurinacional de España es un objetivo político es algo discutible. Cualquiera que viaje al País Vasco o a Cataluña cae en la cuenta inmediatamente de hasta qué punto los rasgos distintivos de estas regiones están ampliamente protegidos y generosamente subvencionados. No son precisamente las culturas y lenguas autóctonas las que peligran en la actualidad, sino el sentido de pertenencia a una nación y a una ciudadanía común, la española. Cualquier cambio en la estructura territorial de España debería tener muy en cuenta esta cuestión.