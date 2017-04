1.689 días sin obras en el AVE

Hoy la provincia de Almería suma 1.689 días sin obras en el tren de alta velocidad que nos debe unir con Murcia. Una promesa que el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato(miren donde está hoy) anunció que estaría hecha para los Juegos Mediterráneos de 2005 y que vive el sueño de los justos doce años después. Almería despierta el 3 de abril con la prometida visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, después de cinco años de palabras incumplidas, de engaños continuados y de tomaduras de pelo a los ciudadanos. Los almerienses asistimos atónitos a un combate perdido de antemano, si aquellos que gobiernan no deciden, de una vez, cumplir con una tierra que aporta al conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado mucho más de lo que recibe y que ha padecido siempre el olvido secular de aquellos que sólo se acuerdan de nosotros en elecciones. El ministro tiene hoy la oportunidad de romper con una tendencia acentuada.Íñigo de la Serna, hasta hace unos meses alcalde de Santander, sabe y conoce cuáles son las carencias de aquellas provincias término, en las que las obligaciones de los gobiernos estatales cuestan sangre, sudor y lágrimas. Hoy debe demostrar, setecientos mil almerienses así lo esperan, la voluntad cierta del Ejecutivo de Mariano Rajoy con una provincia hecha a sí misma, con una tierra noble, hospitalaria, creativa e innovadora, a la que sólo le falta el empuje de aquellos que tienen capacidad de impulsar el crecimiento, más allá del que nosotros ya alcanzamos cada año sin ayuda de nadie. El ministro de Fomento debe traer un calendario claro, con fechas, del AVE entre Murcia y Almería. Inversiones que deben recogerse en los Presupuestos Generales del Estado, así como el acuerdo ineludible de una doble vía. Todo lo que no sea eso será entendido como un fracaso, que los que aquí habitamos no estamos dispuestos a soportar durante más tiempo. Mucho nos tenemos que, después del anuncio del presidente hace una semana en Cataluña de grandes inversiones en infraestructuras, la 'Y' vasca para conseguir el apoyo del PNV a las cuentas del Estado y la continuación de los trabajos en el AVE a Galicia, existe un escaso margen, no ya para esta provincia, sino para otras muchas que se encuentran en nuestra misma situación. Incluso, siendo realistas, sin tramos adjudicados, ni tan siquiera licitados o adjudicados tras la renuncia de Sacyr, de no haber un compromiso cierto, negro sobre blanco en papel, la legislatura tocará a su fin y también estará perdida. Como almerienses nuestra obligación es exigir y la del Gobierno responder de forma clara e inequívoca a los planteamientos de una tierra en demasiadas ocasiones olvidada.