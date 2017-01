No hay dos sin tres

Dentro del actual panorama político español, el pasado jueves se produjeron tres hechos que considero relevantes y, por tanto, dignos de mención y análisis.

El primero de ellos es que, por fin, empiezan a clarificarse las posturas del PSOE de cara a su próximo Congreso Federal y las figuras de los, casi seguro, aspirantes a la secretaría general de este partido.

Anunciada formalmente la candidatura de Patxi López, las expectativas de reingreso de Pedro Sánchez a la política activa, se han visto notablemente disminuídas, ya que, siguiendo el viejo adaggio de "divide y vencerás", se crea una gran duda entre los militantes del PSOE situados más a la izquierda del partido. ¿Por qué candidato se inclinarán aquellos que no comulgan con las ideas más centristas de la futura candidata, Susana Díaz?.Dando por hecho de que Susana se presenta, apoyada por la gestora y parte importante de los órganos regionales del partido; sobre todo,en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, al final se ha anunciado que Pedro Sánchez inicia su periplo por España en busca de hipotéticos apoyos para su futura candidatura iniciando, en el feudo de su principal adversaria, su puesta de largo, el día 28 de enero próximo. No me cabe duda de que la militancia radical del PSOE, a la que apela constantemente el señor Sánchez, se movilizará con todos los autobuses y bocadillos que estime oportuno, pero debería considerar que los aparatos provinciales, con alguna excepción, no van a ser favorables a la presentación oficial de su candidatura, la cual, dependerá para su continuidad, del éxito o fracaso de la convocatoria. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene el PSOE de entrar en esta lucha de tres candidatos, olvidándose de la existencia de una persona a la que difícilmente puede encontrársele una pega para el cargo de Secretario General del Partido?

Evidentemente, me refiero al actual presidente de la Gestora, Javier Fernández que, si bien, por motivos de salud, no se presenta a la secretaría del partido, sí podría ser el aglutinador que necesita el PSOE, si pretende continuar siendo un firme aspirante a partido de Gobierno.

El segundo hecho es que, por fin, parece que Ciudadanos ha ampliado su horizonte político intentando dejar de ser un partido bisagra, corrector de gobiernos ajenos, sean de derechas o de izquierdas, para pasar a ser integrante de gobiernos municipales, autonómicos y nacional.

Es indudable que su participación en los distintos gobiernos reforzará su papel, no sólo corrector, sino también, al ser miembro de los distintos gobiernos, su influencia en las decisiones ejecutivas, se verá notablemente incrementada su ampliación a ámbitos geográficos nacionales en los que, hasta ahora, su implantación y cosecha de votos, ha sido escasa. Ciertamente entiendo que, salvo en el caso de Cataluña, la traslación de votos a su favor, puede considerarse correcta, pero insuficiente, dado al poco tiempo de su presencia a nivel nacional, en las grandes ciudades, pero sin conseguir arraigarse en más de 32 provincias, eminentemente rurales. Recordemos los resultados obtenidos por C's en las últimas elecciones autonómicas, vascas y gallegas. De ah í la necesidad que, a mi juicio, tiene Ciudadanos, de participar de forma activa, introduciéndose y formando parte en la función ejecutiva de cuantos más gobiernos pueda. Y el tercer punto es que, por primera vez, en la historia reciente de España, unos directivos de las antiguas Cajas de Ahorros, condenados a penas de dos años de prisión, han entrado en prisión. La alarma social y el hecho de no haber devuelto el dinero, fraudulentamente obtenido, han permitido que acaben con sus huesos en prisión.

Este mero hecho nos hace concebir un rayo de esperanza, deseando que no se trate de un caso aislado, sino que sea la norma general aplicable a todos aquellos autores de delitos económicos que no reparen el daño causado debiendo ser condición inexcusable,para evitar la cárcel o gozar de beneficios penitenciarios, el devolver hasta el último euro de las cantidades sustraídas de dinero público o privado del que ilegitimamente se hayan apropiado.

Visto lo visto, no puedo menos que lamentar el año perdido por la estupidez e ineptitud de nuestros políticos que espero que, en lo sucesivo, sepan aprovechar sus próximos congresos para elaborar, de cara al fututo, unas directrices que, respetando lo fundamental de sus respectivas ideologías, acaben con los excesos de peronalismo de sus líderes y decidan alinearse frente a la corrupción que, indudablemente, ha sido el mayor lastre y enemigo de nuestra democracia.