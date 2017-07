Sí, pero no

Estamos asistiendo en estas últimas fechas a la loca carrera, impulsada por la Generalidad, que según ellos debe conducir a la separación de Cataluña del resto de España, sin darse cuenta de que al final del camino no hay otra cosa que un precipicio.

La pretensión de aprobar, sea como sea, la convocatoria del referéndum unilateral que pudiera permitir en 48 horas la independencia de Cataluña del resto de España, mediante una "Ley suprema" que estuviera por encima de la Constitución española y de cualquier otra norma legal, incluído el vigente estatuto de autonomía de Cataluña, nos da la ocasión de comparar las diferentes posiciones que, frente a la hipotética independencia de Cataluña, han tomado los líderes de los partidos constitucionalistas.

De una parte el PSOE, en boca de su secretario general, Pedro Sánchez, después de su visita institucional al Rey FelipeVI, en la posterior rueda de prensa convocada en Ferraz, manifestó expresamente su apoyo al Gobierno del PP en aquellas medidas legales que tomara con el fin de no propiciar la celebración del referéndum ilegal pero, al mismo tiempo, recalcó la "necesidad" de que el Gobierno del PP buscara una "solución política" que pudiera plantear una salida frente a la cerrazón de los independentistas catalanes.

Dejando de lado la dificultad que supone el simple diálogo con aquellos que no admiten otro objetivo final que la independencia y que cualquier otra medida que supusiera alguna hipotética concesión a la "nacionalidad cultural para Cataluña" o una simple ampliación de competencias de las que ahora disfrutan, u otras de mero carácter económico, aunque, en principio, podría ser objeto de diálogo, en el fondo no sería más que poner parches momentáneos; pués no haría otra cosa que posponer, tal y como viene sucediendo en los últimos años, la pretensión de independencia para Cataluña, verdadero y único objetivo de los independentistas.

Contra la postura de Pedro Sánchez con lo manifestado reiteradamente por Albert Rivera, el cual no ha dudado en expresar públicamente y en reiteradas ocasiones que,en lo relativo a la Unidad Territorial de España, los Derechos iguales para la totalidad de los espñoles y en su vocación de europeísta, está, sin fisuras, al lado del Gobierno en su oposición a la celebración del referéndum unilateral e ilegal que condujera a una hipotética independencia de Cataluña.

Es de alabar la decidida posición del líder de Ciudadanos frente al que considero el principal problema que afectará a los españolesde aquí al uno de octubre de 2017. Por encima de posibles discrepancias de actuación, en algunos problemas concretos, que muchas veces son sólo el fruto de posiciones personales o situaciones determinadas de un ambito territorial limitado, es de destacar el sentido de Estado que está demostrando Albert Rivera frente a los problemas esenciales que afectan al conjunto de n uestro País y que, además de su repulsa a la corrupción y a otros descalabros, está poniendo de manifiesto que, para hacer una oposición al Gobierno que tenga utilidad para la ciudadanía, más allá del simple postureo ptacticado por otros políticos, no pueden las actuaciones ñpolíticas determinadas poner en peligro los valores superiores de nuestra Democracia e identidad nacional.

En este sentido hay que poner de manifiesto que el único político que se caracteriza en proponer y conseguir soluciones a problemas concretos es, Rivera y su grupo político, así como de modificaciones factibles y que no chocan con la norma constitucional.

Tomemos como ejemplo, la reciente medida de suspensión del IRPF y de declñaración de la renta para perceptores de menos de 14.000 euros anuales.

Lo último ha sido hacer oídos sordos y rechazar los "cantos de sirena" que le han hecho, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en orden a de que Ciudadanos respaldara, o al menos se abstuviera ante la fantasiosa Moción de Censura que podría descabalgar a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Entiendo que ha llegado el momento de que nuestros políticos se clarifiquen frente a los problemas realmente transcendentes, los que afectan día a día a todos los ciudadanos,dejando a parte las cuestiones puntuales que carecen de interés general, salvo para algunas minorías movidas por intereses poco claros y oportunistas; pués, ante antiguos desafíos, no caben posturas tibias que pretenden escudarse en apelaciones a una pretendida necesidad de diálogo, siempre deseable, pero dificilmente practicable con aquellos que solo pretenden imponer sus propios puntos de vista.