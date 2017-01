Casos de urgencia Sanitaria sin lógica

Vacaciones navideñas y cerca de mí... una persona que viaja en el mismo autobús que yo comienza a encontrarse mal: inclinación hacia adelante, cefalea, náuseas, malestar abdominal, y "enormes" ganas de orinar, entre otras manifestaciones clínicas. Le pregunto que qué tal se encuentra y me confirma que "fatal" y que, finalmente y por favor, avise e informe al conductor para que pare en cuanto pueda. Es literalmente lo que hago nada más observarla y espirar su petición de "URGENCIA". El conductor me dice que "parará en breve", y lo termina haciendo tras más de cinco minutos de trayecto, básicamente en plena carretera (mismas características que todo el tramo recorrido), con una estación de servicio justo al lado. La persona usuaria "muerta de malestar" habla con él expresándole que si puede acercarse a dicha estación, y le responde que "no puede". Éste reinicia la marcha y el presente que escribe este texto le informa de que es enfermero y le insiste en que por favor (aunque ya en tono muy firme) pare en cuanto pueda para, de inicio, valorar y atender adecuadamente a la persona, ya que se encuentra mal pero, sin contestar, continúa con la marcha hasta la aún lejana estación de autobuses. Por fortuna, no hubo consecuencia alguna y la persona no quiso ni tan siquiera "reclamar" por ello (compartí finalmente tal gesto por "humanismo", y ya que error humano -probable- y sin desenlace grave puede tener cualquiera). Este tipo de situaciones son las que uno, como sanitario, no entiende cómo aún se producen en medios como éste que, de inicio, el profesional que conduce estos vehículos debería estar algo documentado y preparado en cuanto a "Salud"; situaciones en las que el único remedio (y no tan eficiente y eficaz) sería llamar en última instancia a las fuerzas de seguridad para que inmovilicen el vehículo; casos o hechos en los que estos conductores deberían considerar a enfermeros y médicos como meros "mediadores de autoridad" en sí en cuanto a resolución de incidencias de carácter sanitario que puedan producirse mientras se informa por teléfono al 112 para su llegada, si procediese (es de cajón que estas personas no van a saber resolver casos de media-alta gravedad), independientemente de que no estemos "en funciones" en tales momentos. Conozco casos "heroicos" en los que el conductor del autobús incluso aceleró la marcha y estuvo a punto de saltarse algún semáforo por tal de apoyar a los sanitarios que allí se encontraban atendiendo como podían a la víctima de un problema, independientemente del contacto con los servicios del 112, y todo por un pulso rápido asociado a mareo y confusión que desembocó finalmente en hemorragia interna. Su vida fue salvada de una muerte asegurada si la espera hubiese sido mayor, y si no hubiese "co-actuación". En cualquier caso, no sé cómo hay empresas que puedan permitir (o permitirse) que se corran estos riesgos si ya de por sí, ante tal negligencia potencialmente consumada, las consecuencias para empleado y/o entidad serían desastrosas, teóricamente más aún si posteriormente hubiese un parte médico y existen enfermeros o médicos interventores como testigos (es altamente probable que le caiga la del "pulpazo" por ello, y no solo la del pulpo, según dictamine el juez en tal caso). Y es que existen situaciones en las que la vida de una persona pende de un hilo y hay que actuar con total fugacidad, pero que quizá se encuentran aún "difuminadas" o poco estudiadas de cara a la realidad. Es en estos casos donde Enfermería y/o Medicina deberían tomar más cartas en el asunto (apunto y subrayo). Y en cuanto a las empresas de transporte: entrenar, concienciar y "obligar" a sus empleados a acatar, en toda la medida posible, las preliminares instrucciones básicas de los "localizados y comprobados" profesionales sanitarios que allí se encuentren...que para algo llevamos algun@s el carné de colegiados encima y no vamos a engañar a nadie, aparte...incluso cuando se emitan "claros signos de que un usuario está que se orina encima"...que ya de por sí habría de parar en cuanto pueda y/o facilitar medios...He dicho...