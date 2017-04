Chacón, Puigdemont y De La Serna

Mis queridos lectores: después de unas semanas de ausencia, retomo la actividad periodística queriendo hacer un somero resumen del panorama político que he encontrado a mi vuelta. Nada parece haber cambiado sustancialmente a pesar de que un velo de tristeza, motivado por el desgraciado fallecimiento de la ex-ministra, Carmen Chacón, cuyos antecedentes familiares la vinculan con nuestra provincia.

Su muerte ha servido de "manto" para cubrir, siquiera de momento, las profundas diferencias existentes entre los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE. Una vez más se ha hecho cierto el triste adagio de que, "en nuestro país", es necesario morirse para que todos hablen bien de uno.

De todas las manifestaciones "corpore in sepulto" que se hicieron en la sede de Ferraz, son de destacar las pronunciadas por el expresidente, Felipe González, que vino a decir que era el momento adecuado para pensar y actuar en las cosas importantes. Acertado consejo que, ojalá sea seguido por los tres aspirantes a la máxima responsabilidad orgánica del partido socialista.

Otro punto que llama la atención es el nuevo ridículo cosechado por el presidente Carles Puigdemont en su, hasta ahora, fallido intento de proyectar el Procés de independencia catalán al ámbito internacional.No le ha bastado con sus reiterados fracasos de llevar el problema al ámbito de las instituciones europeas comunitarias y cruzando el océano a alguna institución privada norteamericana, sino que, como último acto de la farsa, o mejor, de su payasada, ha recurrido a subvencionar el viaje de dos congresistas estadounidenses, versos sueltos en sus respectivos partidos, para apuntalar el dislate político que supone el procés. Piénsese que ambos son activos defensores, no solo de la marihuana, sino que entre sus patrocinios figura la independencia de países tan pintorescos como algunas repúblicas de difícil pronunciación y nebulosa ortografía.

¿Merece Cataluña el ser comparada con tan pintorescos seudopaíses? Y, otra pregunta más. ¿Con qué dinero y con cargo a que presupuesto se están pagando los importes de estos viajes e invitaciones?

Mucho me temo que sea con cargo al presupuesto de todos los catalanes y españoles, en general, en detrimento de aquellas partidas que deberían estar destinadas a infraestructuras, sanidad, educación y dependencia; pues sería interesante que un desglose integral de los presupuestos fijados en Cataluña señalara la totalidad de los fondos que van a parar, directa o indirectamente, a fomentar el proceso independentista. No debemos olvidar que, en una de sus últimas actuaciones, el Tribunal Constitucional ha suspendido las partidas presupuestarias catalanas destinadas a la, cada vez más improbable, celebración del referéndum de desconexión, lo que, con toda probabilidad pronostica la ilegalidad constitucional de estas partidas. Otro punto que quiero resaltar es la paulatina recuperación que se observa del papel que España tiene dentro del panorama de la UE. Si significativa fue la reunión de nuestro Gobierno con los máximos dirigentes de Alemania, Francia e Italia, celebrada la pasada semana, luce el papel desempeñado por el Gobierno español en la cumbre de los siete países del sur de Europa, que tuvo lugar anteayer en Madrid donde se consiguió presentar, ante el resto de los socios europeos, una posición común a todos los países, injustamente acusados de despilfarrar las ayudas de la UE, en "bares y mujeres", resaltando la realidad de que estos países son, no solo la frontera más delicada frente a las reales amenazas del irracionalismo que supone el terrorismo internacional y, consecuentemente, su defensa del espacio europeo; sino que, los valores que representan, son en buena parte, inspiradores de la civilización histórica y formación del sentir europeo basado, no solo en meros valores económicos, de los que también están dotados, sino en la defensa de las libertades y el pensamiento que conforma el núcleo europeo y occidental.

En lo que nos afecta a los almerienses, la constatación de que, a pesar de los esfuerzos realizados por las mesas del ferrocarril, con la última visita del Ministro de Fomento a Almería, la realidad de que los proyectos del AVE y de mejoras de infraestructuras, ha quedado nuevamente diferido a "tiempos mejores", como ocurrió con la autovía del 92, diez años de retraso, el Hospital Materno Infantil, que continúa exhibiendo una parte de su cimentación, el proyecto Puerto-Ciudad, y el acondicionamiento del Cable Inglés, entre otras reivindicaciones ya históricas de los almerienses, víctimas del olvido del Gobierno.