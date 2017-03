Colonialismo y terrorismo

La Colonización de América por España, se hizo en un contexto mundial diferente al que existía en el siglo 19, fue debido a las condiciones Sociales y Políticas en España y al peso de la Iglesia que se atribuyó la misión de evangelizar las poblaciones del nuevo Continente y de imponer el Castellano, lo que facilitaba el moldeo de sus pensamientos y valores, también, los españoles desplazados no tardaron en unirse a las poblaciones locales dando lugar a los mestizos, son rasgos particulares que diferencia el Colonialismo español del que Francia realizó en el siglo 19, pese que la finalidad económica fue semejante. El Colonialismo francés se enfrentó al Inglés en África, también en el Océano Indico y en Asia, para evitar guerras como las que tuvieron lugar en la India y Canadá, Francia e Inglaterra, las dos potencias del momento, llegaron en el siglo 19 a acuerdos para repartirse el Mundo, África, Asia, Medio Oriente y lograr desplazar la influencia comercial y política de España en el Continente Americano, ya en su mayoría independizado de la corona española. Las poblaciones blancas musulmanas, del Norte de África, estaban bajo el dominio de árabes procedentes de Medio Oriente y bajo la protección de Turquía. Francia, por su acuerdo tácito con Inglaterra debía ocupar espacios geográficos con poblaciones muy diversas, esto dio lugar a la definición de fronteras para países heteróclitos que dividían las mismas poblaciones entre si. También, en los límites sur del Sahara (Mali, Senegal; Níger, Tchad. Burkina-Faso) la raza negra se componía en mayoría de Tuaregs, nómadas y musulmanes, en esas condiciones Francia no podía pretender imponer su cultura y optó por el dominio militar y Administrativo ya que no disponía de una Iglesia preponderante que pudiese evangelizar y difundir el idioma. La Iglesia de Francia solo extendió su influencia en las zonas costeras del Atlántico, ya que la Selva tropical había impedido la penetración del Islam a partir del Desierto, más tarde en las antiguas colonias alemanas Togo y Camerún (salvo el Norte musulmán), Centro África, (Guinea Conakry, musulmana) Costa de Marfil, Congo Brazzaville, Madagascar(isla en el Océano Indico). A Francia conquistar en el África negra estos países más los ya citados, le fue fácil, ya que eran aún un conglomerado de tribus que se repartían estos territorio sin fronteras definidas. Sin embargo, el África del Norte de raza Blanca que fue ya estructurado por los Romanos y más tarde por los Árabes de Medio Oriente y el Imperio Otomano, Argelia, Túnez, Mauritania y Marruecos, eran países bien delimitados y con administraciones que asentaban los poderes del Estado y con ejércitos organizados y armados, también una marina de guerra. Argelia producía y exportaba trigo duro en cantidad y otros cereales, lo que substancialmente sostenía su economía, Francia recibió varios navíos de trigo a partir de 1792 olvidando de pagar las Tasas al dey Turco que gobernaba Argel. Napoleón en su campaña de Egipto y durante el Imperio se convirtió en un gran importador de cereales de Argelia, los ingleses al organizar el bloqueo de Francia destruyeron la flota de guerra de Argelia y derrotaron a Napoleón definitivamente en Waterloo. Con el fin de las guerras napoleónicas en Europa la producción de trigo argelino entró en competencia con los trigos de Europa del Este. A partir del 1815, empezó una grave crisis económica en Argelia, el Gobernador aumentó la presión fiscal para compensar las perdidas ocasionadas por un comercio exterior deficiente, los campesinos, sin mercado para sus producciones, huyen, abandonando campos y convirtiéndose en nómadas. Entonces, la crisis social desemboca en una crisis política, el dey de Argel, autoridad turca fue rechazado por los gobernadores argelinos. La amenaza de implosión se amplificó en el Año 1820. Fue la oportunidad esperada por Francia, también en Crisis. (Prox. Conquista de Arger)