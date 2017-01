Convocatoria de la mesa del cine

No solo han pasado meses, sino que se ha llamado la atención en tres ocasiones ya, sin respuesta alguna, a través de uno de los directivos de Asociación Socio-Cultural Artistas de Almería (ASCAA), Fran García. Esta asociación, como medio directo de representación socio-cultural, y no solo con ámbito de actuación en Almería, no solo solicita, sino que exige convocatoria urgente de la Mesa del Cine para tratar el enorme problema sin resolver desde los tiempos de la anterior diputada de Cultura.

Tanto Diputación de Almería como Delegación de Cultura de Almería son los organismos 'responsables mayores' de esta situación carente, desviada, dejada y evidente, y han de establecer de una vez soluciones por tanto, ya sean a través del proyecto de base de datos que les presentamos, de su adaptación, de su modificación o de una vía alternativa como plan de actuación.

No han cesado las quejas a través de la asociación por parte del colectivo numeroso de intérpretes del mundo audiovisual almeriense, bajo el desamparo, e incluso la desesperación, por parte de la política cultural de Almería. Ustedes, al parecer, les hacen caso omiso o consultan desde su despacho a un grupo minúsculo, sino esta situación es imposible de entender por parte del sector de intérpretes, del cinematográfico en general y de la ciudadanía si nos apuran.

Solamente la Junta de Andalucía a través de la Delegación de Cultura nos acogió (tras hacer público hace ya tiempo su compromiso de defender y ayudar a promocionar a los intérpretes y técnicos del audiovisual mediante herramientas como reivindicación colectiva, a través de los medios de comunicación, algo que NO ha hecho), pero posteriormente desvió fácil y fugazmente la seria iniciativa que elaboramos de una base de datos totalmente eficiente y eficaz para Almería, estudiada precisamente por reconocidos intérpretes y cineastas de dentro y de fuera de esta provincia (ya ensayada incluso a través de un documental de bajo-medio presupuesto), y no el sistema vacío e inservible que existe actualmente de cara a los intérpretes como herramienta ligada a la Diputación de Almería, la plataforma Filming.

Desde ASCAA, agrupando y representando a gran parte de los profesionales y aficionados, actores y figurantes almerienses, ruego e insto desde la presidencia de esta asociación y de toda la Directiva, una reunión urgente para tratar la puesta en marcha de un plan de regulación y selección de intérpretes audiovisuales de cara a las futuras demandas a media y gran escala por parte de las producciones visitantes, así como para tratar las conclusiones que desembocaron de dicha mesa.

De lo contrario esta asociación, y en unión con otras asociaciones de índole cinematográfico, así como de reconocidas y asentadas personalidades del sector específico, se verá obligada a pedir responsabilidades a las instituciones competentes a través de sus representantes/responsables de este gran problema sin solucionar. De hecho, ya tenemos noticias de nuevas visitas que llegarán en breve a tocar las puertas de esta provincia en materia cinematográfica. Los intérpretes almerienses, tod@s, necesitan ya de una solución en cuanto al establecimiento de un plan de regulación y selección de intérpretes de carácter público y general, y ustedes son los responsables de ponerlo en marcha, no esta asociación.