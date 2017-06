Se cumplen ahora cuarenta años de las primeras elecciones libre y democráticas. Aquel 15 de junio España rebosaba de ilusión, los españoles ejercíamos un derecho durante tantos años secuestrado. Y decidíamos libremente nuestro destino. España, sin sobresaltos, culminó en pocos meses una tarea de gigantes; el paso de una dictadura a una democracia y la estampa más vibrante fueron aquellas elecciones donde pudieron concurrir todos los partidos políticos y los ciudadanos se acercaron masivamente a las urnas para elegir a sus representantes. Todo esto es el relato de un pasado lejano y la política española ha pasado momentos de sombras y luces, de miseria y grandeza. Pero algo hubo que cohesionó un espíritu constructivo; la idea de España en paz, su futuro democrático dentro del concierto de naciones de Europa y el imperio de las leyes que emanan de la Constitución de 1.978 aprobada por mayoría clamorosa. Aquel proyecto se hizo realidad y hemos disfrutado años de prosperidad y estabilidad política e institucional. Ninguna sombra amenazaba el horizonte de aquel sol de primavera de 1.977. Y sin embargo, cuarenta años después las sombras oscurecen nuestra perspectiva como Nación, nuestra prosperidad y nuestra estabilidad política e institucional.

¿Qué ha ocurrido en estos años para que percibamos un panorama tan sombrío?. Muchos y grandes cambios en la sociedad, en la economía y en la política. Los cambios sociales no debieran inquietar, son signos de la dinámica que mueve el mundo, el que lo ha movido desde siglos atrás. Los desequilibrios en las economías mundiales, la avaricia y los excesos del capitalismo financiero y empresarial han ahondado en la desigualdad enriqueciendo a los más poderosos y empobreciendo a los más débiles. El resultado fue la gran crisis que azotó al mundo y que hizo estragos en Europa y singularmente en los países del Sur; Portugal, España, italia y Grecia. Y los partidos políticos establecidos en el sistema democrático, en general, no han sabido dar respuesta a estos nuevos fenómenos que inquietan a extensas capas sociales y las lleva a la desesperación en la búsqueda de soluciones.

¿ Y qué tiene que ver lo anterior con España y su situación política? Mucho, bastante más que podemos imaginar. La novedad de esta época es un fenómeno desconocido hasta hora llamado globalización. Y los nuevos sistemas de información y comunicación de masas son realmente sorprendentes. Las redes sociales e Internet son una revolución que supera según expertos sociólogos a la invención de la imprenta, a la revolución industrial y a todo lo conocido en la historia de la humanidad. España no es inmune a nada de esto. Otro factor que habrá que añadirse a estos cambios es la irrupción de la mediocridad en buena parte de la actual clase política española. Aquella excelencia de los años dorados de la transición ha ido decayendo en calidad , preparación, principios y valores. Ningún partido ha sabido o ha podido evitar esta avalancha de ramplones que han encontrado hueco en la actividad política como única forma de vida. Y no se trata que los políticos hayan de ser héroes, o compendios de ejemplaridad, sencillamente ciudadanos capaces de hacer valer sus conocimientos, experiencia y vocación social al servicio del progreso y la tranquilidad de los españoles. No ha sido así en estos últimos años, salvo honrosas excepciones se repiten con escándalo público prácticas deplorables como la corrupción que ha envilecido la política española. La mayor parte de los debates tienen como punto de referencia los casos innumerables de corrupción que ennegrecen la política y en el que participan sin pudor alguno representantes y altos cargos de los principales partidos políticos.

Y estas son las brechas por donde se ha colado una nueva generación de políticos oportunistas en su mayoría, revanchistas que no participaron en las bases y la concordia que hicieron posible de la democracia española, ni en su progreso, ni en su reconocimiento mundial. Algunos no ocultan su propósito; no pretenden mejorar el sistema de libertades y derechos, ni la prosperidad de los españoles , pretenden derribarlo para instaurar una imaginaria República de corte soviético al estilo de esos países donde el caos y la hambruna son sello de identidad; Venezuela o Cuba. También los secesionistas en Cataluña amenazan con un golpe de Estado para el próximo septiembre que rompería España. Es decir, en este junio de 2017 hemos retrocedido en algo esencial; la idea de España, su sistema económico, su cohesión social, su integridad territorial, incluso la soberanía del pueblo español en su conjunto. Nadie, absolutamente nadie de mi generación, aquellos que vivimos la ola de entusiasmo que irrumpió en España en la primavera de 1.977 pudimos imaginar la deriva de esta gran hazaña en la que participaron españoles de centro, derecha e izquierda, incluso nacionalistas moderados. Y sobre todo los españoles de aquellos años alentados por un futuro esperanzador.Ganamos lo más sagrado para cualquier ser humano, ganamos la libertad. Este preciado bien, el que ahora está seriamente amenazado por estos radicales- anti sistema que ocupan sillones de alcaldes y concejales, de diputados y senadores cuyo objetivo es la destrucción de esto que hemos logrado con nuestra voluntad y esfuerzo y con enorme generosidad construyendo un amplio espacio plural en este país llamado España donde convivir juntos, reconciliados y prosperar al amparo de las leyes, derechos y libertades que nos garantiza la Constitución de 1.978.