Hoy es ese día del año en el que recuerdos, nostalgias, alegrías y tristezas se funden en una palabra, que es símbolo y tradición. «La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial llama de la caridad en el corazón», escribía Washington Irving, sintiendo la realidad que, silenciosa, nos mira y nos observa. Las calles de Almería, en estas fechas, son una antología literaria, donde la prosa y la poesía se unen para redactar mensajes de esperanza en el nuevo año que ya se aproxima. En las cuatro calles suenan el «jazz», el «blues», el «rock and roll», el «pop», el «indie». Diversión, noche, madrugada, emotiva sentimentalidad entre saludos y reencuentros. Canciones de los Beatles, los Rolling Stones y los Brincos en el álbum de la memoria, que se hace presente como una metáfora «vintage» en la cercanía de este mar de historia y leyenda. La Rambla, el Paseo, la puerta de Purchena, el parque de Nicolás Salmerón, el centro, los barrios, el paseo marítimo hacen un brindis de amistad con la rima que templa una guitarra. La pesadumbre por las guerras y la escalofriante fotografía de la ciudad de Alepo llegan a nosotros como palabras y sintagmas, que transformamos en reflexión y dolor. La vida es un ejercicio complejo, donde el hombre no acaba de encontrar la solución a los conflictos y donde la política, como en el caso de Siria, naufraga entre intereses y estrategias, que convierten la paz en trozos de cristal rotos y dispersos, sin que nadie pueda recomponerlos. La sangre inocente de niños y mayores, de personas que nada tienen que ver con las bombas y metralletas, y cuyo propósito era hacer un homenaje diario a la vida en forma de pacífica existencia, corre entre el sufrimiento y el llanto. «El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no esta establecerá un fin para la humanidad», aseveró John Fitzgerald Kennedy.

Tengo en mi mesa un libro añorado, «Cuento de Navidad», de Charles Dickens. De las viejas estanterías surge como una metáfora homérica. Lo releo como se releen las obras que leímos con especial dilección cuando fuimos capaces de convertir los instantes en horas de sosiego y serenidad, sentados frente a la chimenea de la casa del pueblo. Cuando creímos que los años no pasan porque llegamos a pensar que éramos los dueños del universo. Vuelven estas páginas miríficas a ser centro de mi atención. Para recordar y amar la belleza de una escritura que, siendo de Dickens, parece tan cervantina y universal, mientras los secretos de la literatura se hacen misterio en el enigma de su legado. Un fragmento nos revela que lo posible puede hacerse posible tanto en la ficción como en la verosimilitud. «¡Feliz Navidad, Bob!» dijo Scrooge con inconfundible acento de sinceridad, al tiempo que le daba palmadas en la espalda. «¡La más Feliz Navidad, Bob, mi buen compañero, que yo le haya deseado en muchos años! Le aumento el sueldo y me propongo auxiliar a su necesitada familia; ¡trataremos sus asuntos esta misma tarde ante un bol navideño de «obispo» humeante], Bob! ¡Atice las estufas y compre otro cubo de carbón antes de ponerse a escribir ni el punto de una «i», Bob Cratchit!».

Por fin, el personaje Scrooge, entrado en razones, refleja la luz de los sentimientos. Aquellos que tenía tan ocultos y escondidos que le impedían reconocer cualidades admirables y virtuosas. Jacob Ma Scrooge, avaro y egoísta, distante y soberbio, repudiaba todo lo que guardaba relación con la Navidad. Sus únicos referentes eran el dinero y los negocios. Ni su sobrino ni su empleado pueden conseguir que cambie. Una y otra vez, chocan contra el muro infranqueable de su codicia. No le importan los demás. Sin embargo, todo cambia cuando, en su casa, es visitado por el fantasma de Marley, que le anuncia la visita de tres espíritus: el de las navidades pasadas, el de las navidades presentes y el de las navidades futuras. Scrooge, después de esta experiencia, inicia, convencido, el cambio y pasa de la indiferencia y rechazo de la Navidad a celebrarla con amor y felicidad, de manera que antepone los valores humanos a los materiales. La frase del pequeño Tim con la que termina la novela: «¡Que Dios nos bendiga a todos!», es el resumen de un concepto y de una filosofía que se trasluce en la misma. Vivir, sin amor y sin paz, no tiene sentido, puesto que estas virtudes son las que le dan su sentido más noble y auténtico. ¡Que tengan todos ustedes una feliz Navidad en compañía de familiares y amigos! Y que por las calles del mundo camine la dicha.