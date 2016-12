Feliz Navidad

La noche del 24 de diciembre es Nochebuena, noche de la vigilia de Navidad en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, celebramos este hecho concreto que es lo realmente importante y que va más allá de la fecha en sí, puesto que en la Biblia no se especifica el día exacto de su nacimiento.

Los evangelios según San Lucas y San Mateo nos narran su nacimiento en Belén pero no concretan ni el año ni el mes ni el día. San Lucas nos cuenta que "aconteció, pues, en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón." De aquí que el pesebre que reproduce el nacimiento del niño Jesús, forme parte de los tradicionales adornos navideños.

Es a partir del siglo IV cuando la Iglesia establece el 25 de diciembre como fecha en la que los cristianos celebramos este acontecimiento. Y como he escrito antes, lo importante no es la fecha en sí, sino el hecho de que Dios se hizo hombre.

Indudablemente, la Nochebuena es una celebración muy importante para los cristianos, pero también para nuestra sociedad en general queramos o no, puesto que esta se sustenta en unas profundas raíces cristianas. Es una noche en la que por un motivo u otro las familias se reúnen para cenar y compartir un rato de alegría, sea por el nacimiento de Jesucristo, lo importante para mí como cristiano, por el solsticio de invierno o cualquier otro motivo para aquellos que no lo son.

Pero si hay personas, sean cristianas o no, para los que la celebración de la Nochebuena tiene un especial significado, es para aquellos que esta noche están lejos de los suyos, y entre estas personas me gustaría destacar a mis compañeros desplegados en las misiones que nuestras Fuerzas Armadas cumplen en distintas partes del mundo, y aquellos que de una forma permanente lo están durante todos los días del año en nuestro territorio nacional para proteger los espacios de interés nacional, aéreos, terrestres, marítimos y cibernéticos.

Como consecuencia de las acciones del Gobierno en política exterior y derivada del análisis de riesgos y amenazas que puedan afectar a nuestra seguridad, nuestras Fuerzas Armadas tienen desplegados contingentes en los continentes europeo, africano, asiático y americano. Militares españoles pasarán esta Nochebuena lejos de sus familias en Cabo Verde, Senegal, Líbano, Bosnia Herzegovina, Somalia, Yibuti, Malí, República Centroafricana, Gabón, Irak, Afganistán, Turquía, Colombia o en aguas del Atlántico Norte, Golfo de Guinea, Mediterráneo o Índico.

Estos despliegues suponen un gran esfuerzo para nuestras Fuerzas Armadas y un sacrificio para los militares desplegados, y no solo para ellos, también para sus familias, puesto que en días de fiesta tan señalados como Nochebuena saben que la frase del anuncio de televisión "vuelve a casa por Navidad", no se va a cumplir, y solo esperan que esta noche no les venza la nostalgia por los familiares ausentes.

Para los militares desplegados, la carencia afectiva de sus familias es suplida por la unión y compañerismo de su otra familia, la militar. Es evidente que pasar días tan señalados lejos de los suyos, compartiendo ese sentimiento con sus compañeros forja el espíritu del militar, le hace más fuerte, le hace sentirse partícipe de la institución militar, de su Unidad.

Esta noche del 24 de diciembre, a mis compañeros, allá donde estén desplegados, les deseo una feliz Nochebuena dentro de las posibilidades operativas, y que tengan una FELIZ NAVIDAD, que va más allá que unas "felices fiestas", puesto que fiestas hay más a lo largo del año, pero de tan profundo arraigo cristiano y familiar como la Navidad, no. Y en los lugares donde están desplegados nuestros militares, donde no suele haber supermercados, ni centros comerciales, ni luminosos en las calles que nos recuerden que estamos en Navidad, el significado de estas fechas aflora con mayor intensidad, se sea o no cristiano.