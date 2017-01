Feliz año nuevo

Nos adentramos ya en este Nuevo Año y el milenio de los prodigios avanza entre sorpresas, incertidumbres y presagios que anuncian nuevos tiempos en la sociedad española, en la europea y en la del mundo entero. Según todos los indicios, este 2017 nos enfrenta a nuevos problemas y nuestro reto consistirá en saber abordarlos sin sobresaltos, manteniendo y fomentando tantas cosas buenas que nos ha definido como un gran pueblo y una gran nación a través de los siglos. Aceptando también la necesidad de reformas y cambios propios de los avances sociales que reclama este tiempo.

En el trascurso de estos diecisiete años la realidad nos ha llevado a una sensación de pérdida y desconcierto. Singularmente las sociedades democráticas afrontan retos que cuestionan no ya el futuro, sino el propio presente como garantes de libertades que fueron referencias de un mundo mejor. Y efectivamente se lograron avances sociales que dieron forma al llamado Estado del Bienestar cuyo mayor merito fue superar el radicalismo y la violencia de la lucha de clases que marcó finales del siglo XIX y singularmente el siglo XX. Sin caer en la profecía aciaga del sociólogo Samuel Huntigton que anunciaba para esta era una lucha de religiones que habrían de enfrentar al mundo a sucesivas guerras soterradas, hay que señalar que la evidencia nos golpea cada día con tragedias y masacres con el sello y autoría de una minoría de fanáticos del islam que han declarado la guerra al mundo cristiano en las democracias occidentales. El terrorismo islamista es la peor noticia del nuevo año y del año anterior y habremos de asumir la fragilidad de nuestras democracias para enfrentarse a este nuevo fenómeno que amenaza a todos los países de nuestro entorno y España con especial énfasis por la nostalgia del añorado Al Andalus. Se hace por ello incomprensible que unos grupos de agitadores, desconocedores de la historia y el significado de una epopeya que culminó en un Nación unida y poderosa, se reúnan cada tres de enero en Granda para gritar contra la propia naturaleza de las cosas reclamando una España musulmana tal que en 1492. Como si el tiempo se hubiera congelado en sus mentes. No es esta la única sandez que habremos de escuchar los españoles de pleno derecho. El llamado Puigdemont nos anuncia un 2017 como el año que Cataluña decidirá en referendum una República Independiente separada de España. En estos últimos tiempos ciertos dirigentes políticos recurren al viejo populismo y abundan en los mensajes cortos, encriptados, donde proponen soluciones mágicas e inmediatas para complejísimos problemas de ámbito mundial. La corrupción se adueñó de un amplísimo espacio que no ha sido suficientemente controlado ni castigado por los partidos políticos. Los profesionales de la política han sustituido la democracia real por grupos de poder e influencia decisiva en ámbitos de la economía, la sociedad, la religión, el deporte, etc donde se impone la ley de los mediocres.

Algunos son los hechos destacados que marcarán el nuevo año; el fenómeno del populismo que agranda su presencia en países donde la democracia pierde terreno; EE UU, U.K., Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Austria, Hungría, Polonia, España, Italia, Portugal y Grecia. Mayoritariamente se trata de populismo de ideologías excluyentes que difusamente podrían calificarse de "derecha extrema" y en los países mediterráneos, España entre ellos, triunfan los populismos radicales de extrema izquierda . Como consecuencia de ello, la democracia retrocede en países de gran tradición de libertades y derechos. También en Africa, en Asia y Oriente Medio empujada por el fanatismo religioso y totalitario. Y nosotros, los occidentales hemos aceptado que países muy poderosos; China, Rusia y países árabes sufran algún modo de tiranía. Hay países donde el comunismo mas cavernario sigue presente; Cuba y Corea del Norte y otra forma de comunismo populista se abre paso en países latinos con dictaduras maquilladas de falsa democracia. Venezuela sería el patrón que siguen Bolivia, Ecuador, y otras repúblicas sin democracia real.

Cierto que estamos en pleno proceso de una etapa llena de inquietudes, pero eso ya ocurrió alguna otra vez en nuestra historia común. Por ello en este artículo del Nuevo Año quiero trasmitir también buenos augurios. Por ejemplo; que nuestro Presidente del Gobierno, pueda entender que la política de pactos es más fructífera que el inmovilismo indolente que le ha caracterizado en la anterior legislatura. Que la reciente actitud del PSOE hacia el entendimiento en asuntos de Estado, lleve a sus dirigentes a liderar propuestas que defiendan la integridad territorial de España. Que en la izquierda en general y en el PSOE en particular brote la luz de la concordia y se acepte que en democracia se trata de vivir en constante discrepancia, y no es repudiable que la derecha discrepe de la izquierda y viceversa sin trazar líneas de exclusión. Que los nuevos partidos parlamentarios, logren entender que la convivencia requiere mucho esfuerzo y generosidad, tolerancia y respeto a todas las formas de entender la política, capacidad de enmienda y asumir que en el mundo ya habían madurado las ideas y las ideologías antes que ellos nacieran. Que en nuestra Nación, ese viejo solar de nuestros abuelos, puedan convivir sin atizar las llamas del rencor y la discordia, los diferentes pueblos que la habitan con la naturalidad de las diferencias asumidas. Que podamos ser respetuosos también con la naturaleza, con nuestro patrimonio diverso y que nosotros, los españoles, podamos convivir en armonía con ese maravilloso universo , campos y bosques, ríos y montañas, engalanados con la piel de una tierra ensalzada en versos y leyendas.Feliz Año Nuevo, que podamos enterrar las lágrimas, sembrar estrellas y alumbrar esperanzas Y finalmente, todos sin excepción, nos esforcemos por ser un poco mejores y tengamos oportunidad de ser felices y hacer felices a otros.

Queridos amigos, lectores almerienses, que los malos hados vuelvan al oscuro desván de la historia y brindo porque se cumplan los mejores sueños en este Nuevo Año 2017.