Francia frente al FLN

Ldespués de 124 años de presencia, Francia había cambiado la Sociedad de Argelia. La gestión francesa en Argelia creó varias capas Sociales entre los musulmanes, 3% de ellos obtuvieron la Nacionalidad francesa por Servicios a Francia, o servir en el ejercito francés. los Harkis y sus familias disfrutaban de numerosas ventajas, otros argelinos trabajan en la Administración y se consideran pro-franceses. La población urbana había crecido atraídos por los sectores de los Servicios, de la pequeña industria de transformación y al Comercio. Es curioso que en el 1954, después de varias generaciones, los descendientes de los primeros colonos seguían en la cultura de sus antepasados, pero estableciendo una identidad común « Pie Negros », muchos de ellos nunca habían pisado el suelo de Francia la Metrópolis : los Pie Negros vivían aislados de la población musulmana que ignoraban, repudiando a todo aquel de ellos que intentara un acercamiento. La complejidad de la Sociedad musulmana y su parcial identificación con Francia, obligaba al FLN a definir una política violenta y simplista : « Si no estas conmigo, estas en mi contra ». El FLN procede a recaudar fondos de muy singular manera, cualquier musulmán argelino podía extorsionar en una zona determinada, a condición que entregase la suma al FLN y el podía guardar un 10% de lo que obtenia, militantes del FLN controlaban las entregas de la población musulmana al recaudador, si este no cumplía su misión con lealtad, otros militantes del FLN estaban encargados de eliminarlo y remplazarlo por un nuevo recaudador, el FLN hacia cómplice de él la población musulmana de Argelia y también la residente en Francia. El FLN también hacia una propaganda sutil utilizando las torpezas de las Políticas de Francia, el rechazo de reconocer los musulmanes como ciudadanos franceses, la negación de hacerles beneficiar de las protecciones sociales y laborales que existían en Francia y acordadas a los Pie Negros, las humillaciones de cultivar las tierras de los Colonos que antes eran de sus abuelos, el 90% de la población musulmana no poseía nada, trabajaba para los Pie Negros « de Sol a Sol » en los campos, y mal pagados, los niños no eran escolarizados según las normas establecidas por la República, « Argelia es Francia » como dijo Antoine Pinay en la ONU, pero era una « Francia» cruel y arcaica, inconsciente de que estaba cavando su tumba. La población masculina musulmana era superior a la femenina, la mortandad infantil de los musulmanes era de 192/1000, debido a las condiciones de vida pésimas y las carencias en la alimentación, la mortandad de los Pie Negros era de 61/1000. La continua represión e igual que las arbitrariedades. son las condiciones reunidas para dar lugar a la explosión Social de los musulmanes, faltaba la organización que la encauzara, esta surgió en el 1954 : el FLN. El 1ero de noviembre del 1954, a las doce de la noche, 70 bombas artesanales explotan, en Argel. En un poblado de los Aures, el maestro de escuela Monnerot y el alcalde local son degollados, un total de 7 muertos. El Gobierno Socialista de Mendes France y su Ministro del Interior Mitterrand comprenden que es una acción de guerra y no de bandidos, envían refuerzos de anti-disturbios y ponen en pie un plan de inversiones para escolarizar la población y reconocerles la identidad francesa, el FLN, para impedir que Francia recupere la población musulmana, lanza una operación en Constantine, matando un centenar de Colonos, estos se vengan y matan un millar de musulmanes, es lo que esperaba el FLN que recibe numerosas adhesiones e igual que fuerzas para empezar una guerra sin cuartel. Mitterrand autoriza a las fuerzas del Orden a disparar para matar todo musulmán armado o que emprenda una huida ante ellos. Recuerdo aun las palabras de aquel militar el Coronel Montagnac: « El objetivo de la "pacificación" es de "destruir todo, hasta que se arrastren a nuestros pies como perros ». Prox : De Gaulle frente al OAS