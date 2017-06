De Gaulle y Argelia

No debemos de olvidar que en el 1958 un cuarterón de generales africanistas catapultaron al poder el General de Gaulle, con el objetivo de mantener Argelia francesa. Estos golpistas se olvidaron que de Gaulle era un hombre de principios, nacionalista y respetuosos de las Instituciones republicanas. De Gaulle una vez en el Poder como jefe del Gobierno de la IV República empezó a tomar medidas contrarias a los objetivos de los Partidarios de la "Argelia francesa". El acceso de Argelia a la Independencia, se confirmaba que ya era irreversible. Cuando de Gaulle fue nombrado Presidente de la V República, proclamó su voluntad de poner fin a la guerra de Argelia, los generales, amigos y cómplices del General de Gaulle se consideraron traicionados. Challes, Jouhaud, Zeller en Argelia, Valluy en Francia y Salan desde España organizan el Golpe para una "Argelia francesa", mientras que los generales Jacques Faure y Paul Gardy juntos al coronel de Blignières decidían de organizar un golpe de estado también en Francia. Los Políticos Socialistas, Mendes France, Mitterrand, Monnerville, partidarios de Argelia francesa, se enfrentan a de Gaulle, tambien, organizados en el OAS (creado por Jean-Jacques Susini y Pierre Lagaillarde) Georges Bidault, Jacques Soustelle, Marc Lauriol, Robert Lacoste, Max Lejeune, se revelan. Los más activos contra de Gaulle son los Coroneles Antoine Argoud, de Joseph Broizat, de Jean Gardes, de Pierre Château-Jobert, de Charles Lacheroy e Yves Godard. Solicitan del General Challes y Salan "clandestinos en España" de que asuman la coordinación de estos grupos, entre los cuales están presentes civiles. De Gaulle, fue informado de que estos grupos tenían contactos con elementos supuesta-mente ligados a la CIA. Era sabido que en este periodo de « Guerra fría », la CIA era muy activa en los países de Europa Occidental, en particular en Italia y Francia donde los Partidos Comunistas eran una fuerza Política. A partir del 1961, el General de Gaulle sufrió 5 atentados, Lajos Marton, apodado el « Ingles » declaró que el atentado en el que el participó no fue encargo del OAS ni del CNR (Consejo Nacional de la Resistencia). Es curioso que tras el primer atentado, John Kennedy informa de Gaulle que la CIA no estaba implicada. Después del asesinato de Kennedy. de Gaulle declaró "Han cogido dicen a un comunista que no lo era, un acusado maravilloso para los objetivos políticos, este a su vez asesinado por un ciudadano de dudosa moralidad y enfermo de cáncer en fase avanzada" de Gaulle añadió " ante la crisis de Cuba, fuerzas obscuras rechazaban el acuerdo Kennedy /Khrouchtchev que impedía una nueva invasión de Cuba Castrista, como la que tuvo lugar en la bahía de los cochinos" . De Gaulle consciente que la época del Colonialismo había terminado, se empleó a crear las condiciones para que Francia preservara sus intereses estratégico y económicos, esto perturbaba los planes de USA, que había planeado extender su poder economice sobre las Colonias independizadas. A partir del 1960 cesan de ser Protectorados Marruecos con Mohamed V que se proclama Rey y Túnez con Burguibad que proclama la República. Siguieron Senegal y Mauritania. De Gaulle ante esta avalancha de independencias, sabe que Argelia no puede ser una excepción. USA teme no poder recuperar Argelia, si esta cae en manos del bloque Comunista. De Gaulle está convencido de que los Futuros políticos argelinos no aceptarán de entregar su soberanía a otros países después de haber tenido que lograrla con tantos sacrificios. De Gaulle, es consciente de que esta guerra desprestigia a Francia y embarga su futuro. De Gaulle decide que la sangre de los jóvenes de Francia no será mas vertida en Argelia. Para lograr este objetivo de Gaulle tuvo que romper las fuerzas opositoras, Militares, OAS y Políticos, debía establecer un clima de confianza con el FLN antes de entablar unas negociaciones constructivas para los intereses de Francia.( Prox : Políticas Y Guerra al Unisono)