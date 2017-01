Grecia, crisis y refugiados

Grecia, en este principio del 2017 nos muestra la triste situación de los refugiados que sufren del frío y del hambre, responsable la desvergüenza, la mentira y la desfachatez de los Políticos de Bruselas que hoy ignoran las promesas que hicieron a estas personas, que llamamos "Refugiados" esto me recuerda los miles de españoles en los campos de concentración improvisados en las playas de Argeles por la Francia del Social Demócrata León Blum, la Historia se repite pero hoy más cruel que nunca ya que la UE es rica y no peligra de una Guerra Mundial. Pero que esperar de unos Políticos que han saqueado la economía de Grecia en vez de ayudarla a salir de un endeudamiento ocasionado por la Social Democracia y Derecha asociados en esa tarea, ¿Porque me enojo? Porque es inadmisible que en este siglo de altas tecnologías, hayamos perdido todas las sensibilidades que diferencian el Hombre del animal, ¿Tanta tecnología para que? Nos hemos convertido en Robots, insensibles, egoístas, amnésicos, amorfos, nos amorcillamos en nuestras mediocridades cotidianas, estamos construyendo unas Sociedades egoístas sin futuro, un salvase quien pueda, no nos podemos extrañar de que en estas condiciones las ideologías fascistas ganen terreno en Alemania, Hungría, Francia y otros países de la UE. Este caminar hacia el precipicio que dará traste al Humanismo lo han creado los Políticos con sus medidas Neo-liberales en las economías nacionales y en particular en los sectores de los Servicios Públicos que concretizan la solidaridad, es el individualismo que gana, la Salud Publica y las Pensiones gestionadas por el Sector Privado son prueba, lo cual no es una mejora. Son responsables los Políticos pero también los ciudadanos que rechazan ser críticos. Los olvidados Griegos están inmersos en una Crisis sin precedente causada voluntariamente como lo demuestran varios documentos del FMI mantenidos secretos y puestos a disposición de la Comisión para la Verdad de la Deuda Griega por Zoe Konstantopulos Presidente del Parlamento Griego del 6 de febrero al 3 de Octubre del 2015, el contenido de estos 2 Documentos Confidenciales del FMI con fecha de marzo del 2010 reflejan una actuación del FMI muy poco responsable. El Informe oficial del FMI sobre la reunión del 9 de mayo 2010 dad constancia de que un Crédito de 30Mil Millones de € se acordaba a Grecia con la imposición de un programa destinado a salvar los grandes Bancos franceses y alemanes, principales acreedores de la Deuda Publica y Privada griega, el Informe refleja la inquietud y desacuerdo de varios miembros de la Dirección de la Comisión del FMI con las medidas que se imponían a Grecia ya que consideraban que estas medidas podían crear efectos similares a los provocados en Argentina en el 2001 y a los del 1996 /1997 en Asia. Varios líderes denuncian el hecho de que el núcleo de dirección del FMI cambió el contenido de las obligaciones de reembolso sin ponerlo en conocimiento de los otros miembros de la junta del FMI, no respetando una de las reglas fundamentales que determinan que los créditos asignados por el FMI y a conceder a sus miembros, los cuales deben demostrar que su programa de reembolso al FMI es compatible con su situación económica y sostenible, Dado que esta condición no se pudo cumplir en el caso de Grecia puesto que la dirección del FMI y las autoridades europeas negaron reducir la parte de la deuda griega a la banca privada, la condición mencionada anteriormente era con astucia suprimida y sustituida por un nuevo criterio: la necesidad de evitar un alto riesgo de inestabilidad financiera sistémica internacional, los líderes de Francia, de Alemania y Holanda mintieron al asegurar que sus Bancos guardarían los bonos griegos, masivamente los vendieron en el mercado secundario, provocando un empeoramiento de la crisis griega y posteriormente a los contribuyentes europeos y en primer lugar los Griegos. Grecia está sola ante su Crisis y los Refugiados. ¿Es la soñada UE solidaria?