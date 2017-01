El Miedo y la estupidez son el fruto de la Ignorancia y conducen al Servilismo. Cuando hablo de Ignorancia no me refiero a la falta de conocimientos en lo que concierne la cultura, pero si ante todo a la despreocupación, al conformismo y aceptación de toda Información o decisión relacionada con el cotidiano de nuestra vida. El político acepta las decisiones de su partido sin cuestionar si son correctas para el ciudadano del cual ha recibido el voto y que debería representar, engaña, se somete a su Partido ya que este es el que decide quien debe ser presentado al sufragio para ir a las Instituciones de las cuales recibirá privilegios y honores. La lucidez de la raza humana avanza a trompicones. por lo que facilita los resortes y engranajes de nuestro "servilismo voluntario", si queremos evitar tales comportamientos, se impone el análisis cartesiano de cada acontecimiento Social o económico influyente en nuestras vidas. La estupidez de la raza humana es la fuente de falsificación de la historia, cuando se nos habla de Victorias al invadir otro país, se habla en realidad de masacres, sufrimientos y sometimiento de otro pueblo, el llamado "daño colateral" es muerte de personas, los que festejan tales victorias se convierten en los esclavos de los manipuladores, entran en el antro del servilismo. La estupidez no tiene límites para algunos que hacen que la fe religiosa en sí dad luz a lo peor, el Terrorismo, es aún más grave acusar a todos los creyentes de ser cómplices y decir como el Conde de Montfort en su cruzada contra los Cátaros "matar a todos, Dios reconocerá a los suyos". Cuando el Coran dice que la tinta del escolar es tan valioso como la sangre de los mártires, eleva al nivel espiritual el conocimiento. Del mismo modo, cuando los cristianos pretenden definir la razón por la búsqueda de su intelecto - "fides quaerens intellectum", "fe que busca el intelecto" se pretende explorar lo espiritual no lo Temporal, a titulo de ejemplo la condena de Copernico o de Galileo. La Historia nos muestra como el Miedo ha sido una arma empleada para dominar, Miedo generado por lo espiritual, por las Leyes, por las represiones o por las amenazas sobre el Empleo de las personas. Estamos en el punto de inflexión del conocimiento racional de nuestra especie lo que está siendo mucho más importante que los avances puntuales anteriores solo ocasionados por individuos, las necesidades en conocimientos determinados por los avances sin precedente de las Tecnologías, obligan el conjunto de la Humanidad a dar un salto cualitativo en lo que concierne lo racional y la comprobación científica, esta nueva situación tiende a destruir las convicciones bíblicas en términos de las disposiciones de un mítico demiurgo místico, la espiritualidad se debe convertir en el humanismo del mañana. Es hoy indispensable observar los enredos de la geopolítica en la forma requerida por los Políticos, utilicemos el conocimiento, consideremos el lugar económico que uno ocupa en la Sociedad, y cual es el futuro deseado, liberar nuestra mente del Miedo, de la Estupidez y de la Ignorancia es indispensables para rechazar el Servilismo, impedir ser manipulados por aquellos que organizados en Partidos o Asociaciones solo defienden sus intereses personales y no los del conjunto de la población, es por el análisis que podemos desmitificar sus discursos y opinar sobre sus Políticas. Cuando dicen que van a crear

2 Millones de empleos productivos ...Mienten ya que son los empresarios y no el Estado quien los crean y sin consumo por los bajos Salarios y sin Inversiones solo habrá "chapuza de empleos", se añade el rápido aumento del Petroleo, de la Deuda Publica el envejecimiento de la Población, el exordio de la Juventud en busca de un empleo digno, la automatización de los puestos de trabajo cuyas consecuencias aun no medimos. Yo pregunto ¿Señores los Políticos, que Futuro nos están preparando? A Todas y Todos los lectores Feliz Año Nuevo y abrir vuestras mentes.