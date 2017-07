Impuesto de sucesiones en Andalucía

Circula por las redes sociales un vídeo donde se visualiza un grupo de hombres y mujeres de la llamada Plataforma Contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que son expulsados del Parlamento andaluz durante un debate de ese impuesto el pasado 19 de julio. Las protestas verbales llegan al llanto compungido de una de ellos que clama y grita dirigiéndose al equipo de Gobierno de la Junta llamándoles "… ladrones, sinvergüenzas, ladrones todos, me estáis robando el patrimonio de mi padre, un agricultor", " Susana Díaz da la cara, no tenéis valentía me estáis robando mi vida y la de mis hijos", "Escuchad al pueblo…" etc. El Parlamento andaluz ha debatido y votado una propuesta del PP sobre la supresión mediante bonificación de este impuesto en Andalucía que contó con el apoyo de Ciudadanos, votaron en contra el PSOE y PODEMOS por lo que la propuesta fue rechazada.

Bochornoso espectáculo en tanto aumenta progresivamente la indignación de miles de andaluces de toda clase y condición que consideran este impuesto confiscatorio e injusto. En las redes sociales hierven comentarios de quienes han debido renunciar a la herencia por no poder hacer frente al pago de ese impuesto. Se trata en su mayoría de familias de escasos recursos que muestran su impotencia ante lo que consideran un atropello. Ante la escalada de protestas y el coste de impopularidad, la Presidenta de la Junta de Andalucía anunció públicamente que renunciaría al cobro de este impuesto trasladando esa competencia recaudatoria el Estado español. La cuestión de de suma importancia por cuanto afecta a millones de andaluces de todas las clases sociales. Pero, como en otras tantas circunstancias, son precisamente los más desfavorecidos quienes se sienten fatalmente afectados por carecer de recursos económicos ante ese impuesto. No ocurre así con quienes tienen capacidad para pagar y poder acceder a la herencia. Asimismo las empresas y sociedades tenedoras de bienes e inmuebles que no están afectadas de este modo por el impuesto. Se trata por ello de una cuestión social de gran trascendencia y sensibilidad que desborda el concepto tributario y que se extiende día tras día y amenaza con un castigo en votos a la ya alicaída Susana Díaz. Sorprende que el PSOE andaluz mantenga actitudes de otras épocas de prepotencia creyéndose dueño de un caudal de votos cautivos cuando las encuestas anuncian un cambio en la actitud de miles de andaluces respecto al voto tradicional " al partido de los pobres" que ha venido sosteniendo al PSOE en el poder de Andalucía durante treinta y ocho años sin interrupción. Y debiera tomar nota de ello quien ahora más que nunca necesita revalidar ese poder en Andalucía.

La pirueta parlamentaria de hacer causa con PODEMOS para mantener este impuesto contra viento y marea puede traer a Susana Díaz algún perjuicio político que habría de mostrarse en las próximas elecciones autonómicas. Los acuerdos de investidura con Ciudadanos han dado estabilidad y capacidad de Gobierno a Susana Diaz hasta esta votación del 19 de julio. Ahora ha sido PODEMOS su aliado circunstancial y, lo sabe bien Susana Díaz,PODEMOS tiene como objetivo inmediato tumbar electoralmente al PSOE y alejarlo del poder en toda España relegándole a una oposición sin fuerza social. La Presidenta andaluza ha manifestado públicamente que PODEMOS es una formación radical populista de izquierda extrema y no es conveniente para la gobernación de España ni aliado fiable para el PSOE.Los españoles conocen el propósito de PODEMOS, lo dicen ellos, de establecer en España una República popular de inspiración comunista. Por ello resulta coherente que quiera mantener este impuesto de Sucesiones que limita y debilita la propiedad privada. Si dependiera de una teórica hegemonía de este partido extremista legislaría tajantemente para abolir la propiedad privada tal que en Cuba o la antigua URRSS, porque va en la identidad del comunismo.

Cabe reprochar a los padres de la Constitución que no dejaran explicito el título VIII y limitaran las competencias autonómicas dejando intransferibles algunas propias del Estado. El Impuesto de Sucesiones es un ejemplo más de la descoordinación en materia tributaria. En tanto que en Andalucía y Asturias este impuesto resulta insoportable para miles de contribuyentes, En Madrid, Cantabria, Canarias, La Rioja o Galicia es prácticamente nulo. Como ejemplo, una herencia de 800.000 euros tributa en Andalucía por 164.432 euros, la misma herencia en Madrid cuesta 1.568 euros por la bonificación autonómica. Esta gran diferencia es causa de indignación para millones de españoles afectados negativamente que se sienten discriminados en igualdad de derechos tal como proclama la Constitución española. ¿No habría una forma de armonizar los impuestos y tributos en igualdad para todos los españoles vivan donde vivan y tributen donde tributen?, ¿ Puede contenerse la avaricia recaudatoria ante el clamor social de lo que se considera una injusticia?. Son las CC AA las que gravan de una forma u otra éste y otros impuestos y en ellas cabe la responsabilidad de sentirse cercanas a las clases menos favorecidas. Aquí, en Andalucía ya no es posible ocultar el clamor y la protesta. El espectáculo del 19 de julio en el parlamento es una muestra del divorcio que existente entre una determinada clase política y el pueblo llano porque allí en el video que se ha propagado, no clamaban los "ricachones" ni los "señoritos", clamaban los campesinos, los obreros, los desempleados, todos los que por tradición han venido confiando sus votos al PSOE y ahora se ven traicionados y desamparados. Ignoro cuál será el futuro político de Susana Díaz, pero en este asunto se juega más allá de los votos. Mantener de este modo un impuesto que en muchos casos impide el acceso a la legítima propiedad es una actitud de rancio concepto social y contrario a los principios de la UE cuyas esencias protegen y defienden la propiedad privada como base del desarrollo y la estabilidad social. El social populismo trianero choca frontalmente con el pueblo llano, y el pueblo que se siente agraviado , antes o después, suele ganar.