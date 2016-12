Italia después del no

Las consecuencias del ¡NO! En Italia a las reformas planeadas por Mario Monti y continuadas por Matteo Renzi van abrir una Crisis política en Italia y con consecuencias para la U.E. Son responsables de la disminución del poder adquisitivo y de las inversiones en el sector Industrial las Reformas económicas de los Gobiernos conservadores que se han sucedido desde 1990, no han funcionado para disminuir el Paro o para elevar el crecimiento del PIB negativo desde 2012 (-2,3%), en 2013 (-1-9%), en 2014 (-0,3%), solo ha crecido en 2015 (+07%) y previsto en 2016 (+1,2%) estos son datos del FMI y de la U.E, solo ha crecido la Deuda Pública y Privada que es superior al 132,5% del PIB. Italia ha sido sacudida desde 1999 por casos de corrupción en los cuales la familia de Matteo Renzi estaba implicada. Se añade la situación de la Banca, hoy saturada de Deudas por prestamos que probablemente nunca serán recuperados, esta situación es muy grave ya que el Capital de las Bancas en Italia están constituidas por centenares de miles de personas accionistas y no por Instituciones Inversoras, la quiebra de estos Bancos puede lapidar los ahorros de centenares de miles de pequeños ahorradores. Italia es la 3ra Potencia Industrial de la U.E, Alemania no podría participar de forma determinante al rescate del sector Bancario de Italia, Alemania pese a su su crecimiento salvado en positivo por el crecimiento de los Servicios, está fuertemente endeudada. Alemania solo puede ayudar a Italia a salir de su Crisis si cambia sus directivas anti-inflacionista permitiendo que la Banca Central de la UE inyectase el dinero necesario para relanzar las economías de la U.E en vez de comprar Deudas, lo que solo beneficia a unos sectores financieros que se han convertido en sanguijuelas de las economías, Alemania busca la dominación de los países de la UE por el endeudamiento, olvida que el ¡NO! de Italia ha provocado la retirada masiva de los Inversores en este país lo que puede suceder en España y Francia también, han subido los intereses de los prestamos del dinero a plazo de 10 años e igual que el precio del Barril de Petroleo, esta nueva situación va a laminar el esperado desarrollo y creación de empleos en España, Italia y Portugal, países muy dependientes del Petroleo y con fuerte Deuda a las Financieras especulativas Internacionales, la UE está enferma, Grecia no se recupera, Alemania principal acreedora ha transferido en prestamos lo equivalente al 8,5% de su PIB a Grecia, en lo que concierne Italia su Deuda de 2Billones 200Mil Millones soportada en un 70% por inversores nacionales, re-financiarla es cada vez más difícil y caro , la inflación de Italia es del 3% esto indica poca inversión en gastos Públicos motor de desarrollo, en la UE se añade el Brexit del Reino Unido y la posible negociación de la salida de Francia de la UE (salvo el PS) según los candidatos a la Presidencia en 2017. Las sanciones a Rusia por la UE para satisfacer la política de expansión de Alemania hacia el Este (Ucrania) han costado a la Agricultura de la UE más de 14Mil Millones de Euros y dificultado las exportaciones industriales a este país en un momento en él se concretiza el Plan Euro-Asia en el cual participará Japón con inversiones en la prospección de energías y la próxima entrada de US en este proyecto, el Presidente Trump (US) dad la espalda a la UE en declive. La política UE de reparto del pastel Petroleo de Medio Oriente que pretendía eliminar a Gobiernos Nacionalistas utilizando fuerzas intermediarias de mercenarios ha fracasado, China y Rusia serán los nuevos protagonistas en Medio Oriente junto a Irán. Italia se ha convertido en el terremoto precursor de un Sunami, solo un cambio negociado de nuevas políticas económicas podrá restablecer los parámetros que permitan desarrollos. Que no presuma Alemania, también está en aplazamiento la crisis de su financiera Deutsche Bank que está en gran riesgo por la deuda de Grecia.