Negociaciones decisivas

Después de los contactos del FLN con Georges Pompidou en Luzerne (Suiza). El General Charles de Gaulle en su reunión en el Elysée con sus colaboradores exploró todas las posibilidades para alcanzar una Paz ventajosa para los intereses de Francia, uno de los presentes, propuso dar la Nacionalidad francesa a todos los Musulmanes de Argelia sin otorgarles los Derechos económicos. Alain Peyrefitte, presente a esta reunión vio el General furioso responder: "No nos hagamos películas, ¿Ha ido usted a Argelia y visto los Musulmanes? Como con sus turbantes y sus djellabas ponen en evidencia que son diferentes a los Franceses, pensar que se van a integrar a nuestros valores y cultura, por darles la Nacionalidad francesa es tener un cerebro de colibrí, mismo que sea muy diplomado. Los Árabes son Árabes, los Franceses son Franceses. Es tarde y fuera de nuestras posibilidades económicas crear una posible integración por la escuela Republicana, sería iluso querer hacer en un año lo que no se hizo en 130...Y se equivoca, si piensa que hacer franceses a los Musulmanes va a aislar a los combatientes del FLN, sus familias una vez francesas lo exigirán para ellos y vendrán masivamente a Francia para exigir sus Derechos de franceses, ¿Como haríamos para impedirlo ya que serían franceses ? Francia no puede económicamente ni culturalmente absorber 10 millones de musulmanes. Señores la única solución, pese a que sea dolorosa, es dar la Independencia a Argelia en condiciones que nos sean ventajosas" . A partir de esa Reunión, el General de Gaulle se convierte en el "Deus ex machina" de la Delegación compuesta de personas fieles y competentes. Louis Joxe, nombrado jefe, debe defender los intereses de Francia sin tomar ninguna iniciativa fuera de las posiciones dictadas por de Gaulle. El General había deseado mantener en Argelia independiente,la población de "Pies Negros" pero esta esperanza se desplomó cuando el OAS emprendió su guerra en solitario contra los Musulmanes. Mantener en Argelia los "Pie Negros". en un Estado de Derecho era una utopía El General pidió al Gobierno que estableciese las leyes que permitieran acoger en Francia a los "Pie Negros" en buenas condiciones económicas, también debían de prever las indemnizaciones por las perdidas de sus bienes en Argelia. Para de Gaulle era urgente terminar con el asunto Argelia, esa guerra se descontrolaba y en Francia las manifestaciones por la paz ocasionaban muertes francesas (Metro Charonne), también los atentados del FLN y los del OAS. Las manifestaciones de los Musulmanes en París sufrieron una gran represión por los Servicios del "Prefet Papon", más de 200 manifestantes fueron arrojados vivos o mal heridos al río Seina. El General ordenó abrir las negociaciones de Paz sin condiciones preliminares. Se abrieron bajo un secreto absoluto las primeras negociaciones en Las Rousses, en el Jura, lugar fronterizo con Suiza. Se eligió un Hotel muy sobrio para turismo de nieve. El Hotel El YETI, fue ocupado por 60 gendarmes en "turistas" fuertemente armados. Los Servicios controlaron todo el vecindario con discreción, el temor de un atentado OAS que saboteara las negociaciones era una realidad. El Hotel al borde de una carretera nacional, permitía un acceso fácil a la delegación del FLN compuesta de 11 personas, ncluido los 4 Ministros del GPRA i, estos llegaron el Sábado 10 de febrero desde Ginebra con trajes de Sky y con Skys en la Baca de los automóviles. La delegación francesa compuesta de 7 miembros con 3 Ministros: Louis Joxe, Robert Buron y Jean de Broglie igualmente disfrazados en turistas se hospedaron en el Hotel Yeti. El General les exigió obtener resultados rápidamente y que fuesen conformes a los intereses de Francia. El lunes 19 de febrero 1962 la delegación francesa dio por terminadas las negociaciones ya que el 18 el General envió un telegrama codificado en el cual anunciaba su acuerdo con los resultados de la negociación( Prox: La Paz de Argelia en EVIAN)