Occidente juega con fuego en Siria

En Siria Occidente ha jugado con el fuego, a usted de opinar ...es lo que pretendo. El lunes 18 mayo 2015, los conservadores de vigilancia del Gobierno US, Judicial Watch, han desclasificados los documentos después de un juicio contra el Departamento US de la Defensa y del Departamento del Estado US, es una gran victoria para los Demócratas en USA que tratan de establecer la verdad sobre la Guerra en Siria De las 7 paginas traducidas leer se pueden, no propagar parte de ellas, contienen información militar reservada, serán conocidas del gran público dentro de 25 años, con lo expuesto del Documento R 050839Z AUG l2 de la DIA, Clasificado TOP SECRET « SECRET//NOFORN » en el 12 agosto 2012, conocido de los Servicios de Información (Cenicom, CIA, FBI, la DHA, la NGA, el Departamento de Estado y de países aliados: Traducción de los puntos Principales y explicaciones dadas en otros escritos

1) los salafista, los hermanos musulmanes y AQ I son las principales fuerzas que conducen los insurgentes en Siria.

2) Occidente, los países del golfo y Turquía apoyan la oposición; mientras que Rusia, China e Irán apoyan el régimen. Al-Qaeda- Iraq (AQI): y AQ I apoyó la oposición Síria desde el principio, ambos ideológicamente y a través de los medios (de comunicación)

3). Hubo una regresión del AQI en las provincias occidentales de Iraq durante los años de 2009 y 2010; sin embargo, después del desarrollo de la insurgencia en Siria, las poderes religiosas y tribales en las regiones comenzaron a simpatizar con el radicalismo esta (simpatía) apareció en sermones de la oración del viernes, que llamó a voluntarios para apoyar la Suna en Siria para el levantamiento. .

4.) los supuestos futuros de la crisis:

a.) el nuevo régimen sobrevivirá (califato y tendrá control sobre el territorio sirio.

b). desarrollo de los actos actuales en la guerra proximidad:

... las fuerzas de la oposición están intentando controlar las zonas orientales (Hasaka y Der-derozor), adyacente a las provincias del oeste iraquí (Monsul y An-bar), además del vecino turco. los países occidentales, los estados del golfo y Turquía están apoyando estos esfuerzos. esta hipótesis es más probable en acuerdo con los datos de eventos recientes, que ayudan a preparar zonas seguras bajo abrigo internacional, similar a lo que se ejercieron en libia cuando Ben-Ghazi fue elegido como el centro de comando del gobierno provisional. Si la posición de la ONU revela hay la posibilidad. (hasaka y der zor), y esto es exactamente lo que los poderes de apoyo a la oposición quieren, para aislar el régimen sírio, lo que se considera profundidad estratégica en la expansión del califato en Siria (Iraq e Irán) . ... I.S.I podría también declarar un estado islámico a través de su unión con otras organizaciones terroristas en Iraq y Siria que creará grave peligro en relación con la unificación del Iraq y la protección de su territorio.

Oficiales Capturados por Assad en ALEPO-Siria

de Arabia Saudita 8 Muhamad Ahmad Assabian, Abd-el-Menham Fahd al Harij, Islam Salam Ezzahran Al Hajlan, Ahmed Ben Naoufel Al Darij, Muhamad Hassan Al Sabihi, Hamad Fahad Al Dousri, Qassem Saad Al Shamry, Ayman

Qassem Al Thahalbi.

Otros países

Mutaz Kanoglu - Turquía

David Scott Winer - USA

David Shlomo Aram - Israel

Muhamad Tamimi - Qatar

Amjad Qassem Al Tiraoui - Jurdano

Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi - Marruecos. Assad que Gobierna Siria NO es un Santo, Assad, con la ayuda de Rusia ha liberado la ciudad de Alepo de la barbarie sangrienta de los Terroristas hoy abre una nueva etapa en Siria. Irán, Turquía, Rusia y Miembros de la Oposición democrática de los sirios se reúnen en Astana Capital de Kazakhstan sin los Occidentales para decidir de la nueva configuración del futuro Gobierno de Siria, es necesario denunciar la ingerencia desproporcionada de USA y Occidente en Medio Oriente que ha causado más de un Millón de Muertos y destruido Iraq y Siria. Sin Verdad no hay Democracia.