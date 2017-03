PSOE, la suerte está echada

Por fin, lo que habría de ocurrir ocurrió y el 26 de marzo, Susana Díaz presentará oficialmente su candidatura a las primarias del PSOE en un acto multitudinario en Madrid. Según anuncian la candidata andaluza estará arropada por la flor y nata del socialismo "fetén"; Felipe González, Perez Rubalcaba y el súper gafe de Roriguez Zapatero, entre otros. La Presidenta andaluza quiere comenzar esta carrera con un baño de multitudes que a buen seguro el aparato del partido le ha garantizado. Y ha elegido Madrid porque conoce bien que a la sombra de las intrigas, en Madrid se cuecen todas las salsas de la política española. Pero algo se ha torcido en esta carrera y el ambiente se ha recalentado a tal punto que hay serias dudas que el resultado final de estas primarias sea la solución a los problemas y dudas del PSOE. Incluso en voz baja altos dirigentes se arrepienten de la excesiva duración de la campaña que ha propiciado una tensión nada tranquilizadora.

Pedro Sánchez ha venido aprovechando la plataforma de la campaña para pasearse por España alentando la radicalidad de la bases y singularmente de la militancia con propuestas que alejarían al PSOE de su centrismo enraizado en la socialdemocracia europea. Inquieta a los dirigentes más reconocidos en el socialismo español que Pedro Sánchez pudiera llevar a cabo sus propuestas caso de ganar la primarias. Y la cuestión es que destacados analistas políticos y un sector importante del PSOE considera esa posibilidad. "Sería la peor hecatombe desde el comienzo de la transición" declaraba a la salida de una conferencia Emiliano García Page. Esta opinión la comparten la mayoría de los dirigentes autonómicos socialistas, y todos los históricos, salvo Jose Borrell . En estas circunstancias, Susana Díaz no va a disfrutar de ese tranquilo paseo hacia la victoria y el poder, como le ha venido ocurriendo en Andalucía. Las cosas se han torcido de tal punto que la derrota de Sánchez ante el Comité Federal no solo no ha logrado hundirle, sino que le ha alzado como víctima del oficialismo del PSOE entregado, según los críticos, a la causa del sistema. Y aquí ha encontrado el candidato un discurso radical que está calando entre buena parte de los militantes y simpatizantes más jóvenes. Algunas encuestas le dan como ganador con cerca de dos puntos por encima de Susana Díaz.

Habrá de verse si este empuje desde las bases es capaz de contrarrestar el enorme poder del aparato del partido que ya ha comenzado a dar señales de vida. El PSOE gobierna en siete CC Autónomas y en 3.200 ayuntamientos lo que significa una amplia organización territorial que casi al unísono apoya a Susana Díaz. Sin embargo, a última hora están ocurriendo movimientos hacia Sánchez por más que la candidata andaluza se reuniera con Miquel Iceta para tratar de atraerlo el PSC ha comenzado una campaña con más de 500 afiliados que recorren las sedes de Cataluña buscando el voto para Sánchez. El temor extendido entre el sector oficialista es que Sánchez organizara una escisión traumática en el PSOE caso de perder las primarias; "eso sería una gran desastre para el partido" afirma Pérez Rubalcaba. En el acto del circulo de Bellas Artes de Madrid, Pedro Sánchez presentó un documento que titula " Por una nueva socialdemocracia" y que es considerado su proyecto político de partido abierto a la colaboración con movimientos sociales y organizaciones progresistas, una manera de eludir nombrar a Podemos, Las Mareas, los Círculos, y todos los grupos asamblearios de extrema izquierda anti sistema.

Los militantes socialistas habrán de elegir entre un candidato de oportunidad; Patxi López, una candidata oficialista; Susana Díaz y un candidato de ruptura; Pedro Sánchez. Y en este contexto el dilema se agranda por varias razones. La gestión de la Gestora está bajo sospecha de los sanchistas que ya reclaman garantías plenas sobre el recuento del censo de militantes activos con derecho a voto y ello porque tras la salida de Sánchez un considerable número de afiliados se dieron de baja en el partido y no están censados entre los posibles votantes. Dudas y exigencias que señalan un ambiente de recelos y apuntan una campaña bronca sin concesiones a una visión sosegada y generosa de la situación que atraviesa el PSOE y España y parece ser va a enfrentarse en una dura lucha por el poder interno del partido. Realmente Pedro Sánchez no arriesga nada y apuesta en una jugada que de salir bien salvaría su carrera política, al margen de los efectos colaterales para el conjunto de los españoles y para el PSOE. En cambio Susana Díaz arriesga poder territorial, prestigio y el posible declive de su buena estrella política.

Tiene además la Presidente de Andalucía un handicap difícil de eludir en esta campaña en relación a su gestión que en estos cruciales momentos está siendo cuestionada en su feudo andaluz en asuntos tan sensibles como la sanidad pública, la gestión de la economía ,los altos impuestos que soportan los andaluces singularmente en sucesiones y donaciones, la calidad de la enseñanza y su escaso entusiasmo en enderezar el gasto desmedido de la Junta ; altos cargos, agencias y empresas públicas y unas cifras de desempleo que sitúan a Andalucía entre las regiones más pobres de Europa. Todo esto que en Andalucía tiene un escaso efecto electoral , puede resultar un arsenal para un contrincante, Pedro Sánchez, que según se comenta elabora un abultado dossier preparado por sus seguidores con detalles muy escabrosos de los últimos años de gobierno en Andalucía.

Suspense y preocupación por el resultado de estas primarias que pondrían al PSOE al borde de una escisión de consecuencias imprevisibles. Los errores abultados de Rodriguez Zapatero, agrandados por Pedro Sánchez se hacen visibles en este momento crucial para satisfacción de Podemos y sus marcas blancas. Cabe esperar que el sentido común se imponga en este marasmo. En todo caso, para el PSOE la suerte está echada.