Paz en Siria

Gla Paz es próxima en Siria gracias al fin del "Tandem" Obama-Clinton, en efecto gran parte del complejo militar estadounidense acosaba a Obama para que iniciara una guerra a Siria en 2013. (Su aliado, el Reino Unido tras el voto en la Cámara de los Comunes en 2013 lo rechazó), en USA el Congreso, dominado por los republicanos firmemente opuestos a Obama, no estaba dispuesto a permitir la guerra en Siria. Recordemos que varios generales US Army lo deseaban junto a Milley jefe del Estado Mayor que dijo: "que una guerra contra Rusia era posible e incluso inevitable". Obviamente, estas personas esperaban la llegada al poder de Hillary Clinton para poner sus planes en vigor. En otras palabras, la intervención rusa en Siria obligaba USA a intervenir en el conflicto apoyándose en las fuerzas contrarias a Assad. Esto demuestra que la guerra en Siria interpone USA. y Rusia, las dos principales potencias extranjeras presentes sobre el terreno, la que gane en Siria también está ganando en el escenario mundial. Una pérdida USA en Siria sería una grave derrota para su proyecto de dominación global, esto fue por lo qué el general Milley el 5 /10/16. junto a otros generales anunciaba la necesidad de darle una paliza a Rusia de la que se acordase mucho tiempo. La derrota en Alepo de las fuerzas opuestas a Assad y sostenidas por la coalición USA, los cambios de la diplomacia Turca frente a USA han dado ventaja a Rusia la cual hoy está autorizada a sobrevolar Turquía, las negociaciones entre el ministro ruso, Sergei Lavrov y su homólogo de USA: John Kerry, abren la puerta al fin de las hostilidades. logrando ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir para la resolución de esta larga crisis de cinco años y medio, las negociaciones entre los dos diplomáticos duraron 14 horas y fue redactado un documento de compromiso entre las Partes: Rusia y USA, reconocen el respeto de la integridad territorial de Siria y la élaboración de una nueva Constitución e igual que votaciones libres. Han seguido las negociaciones en Astana, en las que participan Irán, China, Rusia y fuerzas de la oposición a Bachar el Assad. Rusia ha invitado a Arabia Saudí la cual ha dado comienzo a un ciclo de negociaciones con Irán para lograr una Paz duradera en la región. Rusia es consciente que no puede ni debe ignorar a USA, por ello le ha enviado al Presidente Trump una carta invitándole a participar con una delegación a Astana, Trump ha declarado estar dispuesto a participar con Rusia a la extinción del Terrorismo Internacional que se nutre de Daech, al-Qaeda y el Frente Al-Nosra. Si la guerra de Siria ha sido tan violenta es debido a diferentes causas y a un pulso entre USA y Rusia que deseaba poner fin al dominio unilateral de USA que dictaba la política internacional, pero del 1990-2010 USA se ha debilitado, lucha para no colapsar ante unas nuevas fuerzas que nacen. El centro de estas nuevas fuerzas están en Asia, por la sencilla razón de estas están representadas por el "trío asiático": Rusia, China e India. En Siria se jugaba el papel decisivo del dominio del Gas y Petroleo y de su transporte hacia Europa para ello el Plan USA era desmantelar esta región de Medio Oriente eliminando sus Gobiernos Nacionalistas. Hemos estado al borde de una Tercera Guerra mundial, Siria ha sido el escenario de la más peligrosa guerra del siglo XXI debido a la importante posición geo-estratégica de Siria: Siria es un ancla para la economía Eurasiática, cabeza de puente del Mediterráneo para China (Ruta de la Seda), Siria es el punto de encuentro entre el mundo musulmán de tradición tolerante y el mundo árabe Wahabí conservador, feudal obscurantista cuyo brazo armado es Al Qaeda y no olvidemos la complicada situación de Israel que debe también encontrar una respuesta conforme al Pueblo Palestino y al de Israel. Adiós a Obama el Guerrero y que ha endeudado excesivamente USA con gastos militares, que Trump abra en grande puertas y ventanas a una nueva Política de Paz.