El Plan de Constatina, era la herramienta para la Paz y debilitar políticamente al GPRA, con el que ya había estableciendo contactos de Gaulle. Este Plan que el General de Gaulle había expuesto a Si Salah, tenía un contenido político importante. La exigencia preliminar a la apertura de negociaciones se resumía en 4 puntos: 1) Los combatientes del ALN "depositarían " sus armas en las gendarmerias. 2) Los combatientes desarmados podían volver a sus poblados, o trabajar en el Plan Constantina 3) Los combatientes implicados en crímenes serian conducidos a Francia y amnistiado al cese de la guerra 4) Francia liberaría progresivamente los considerados peligrosos después de consolidarse la Paz: Todos los prisioneros FLN y ALN que no fuesen un peligro para la Paz, serían libres de inmediato. Mientras tanto las compañías Petroleras perseguían la explotación del yacimiento en Hassi- Mesaud y construían un oleoducto dirección Túnez para embarcar en sus puertos, el crudo hacía Francia. Este oleoducto tendría unos 600Km, lo que suponía un problema para protegerlo y evitar sabotajes. A su vez el FLN temía perder el apoyo en Túnez del Gobierno Burguiba, al recibir este las royalties por el paso del oleoducto por su territorio. El Proyecto llamado Plan de Constantina tenía un coste de 200Mil Millones de Francos que sería cubierto por el petroleo durante 5 años. Francia, con este Plan, trataba de modernizar Argelia, Carreteras, construir pueblos para sacar los Musulmanes de sus « Mechta », chozas de adobe, construir escuelas para escolarizar de inmediato 15% de la población infantil musulmana. La población musulmana al 90% rural, disponía de pequeñas parcelas arrebatadas a la montaña, que solo le permitía un mal vivir, el Plan de Constantina previa devolver progresivamente 250Mil Hectáreas de tierras fértiles a los musulmanes. Los Colonos que temían perder su Mano de Obra barata y las tierras fértiles, antes de los Musulmanes, los Colonos estaban totalmente opuestos al Plan y ceder tierras. Los Judíos de Francia y Argelia se opusieron al Plan que daba la Nacionalidad francesa progresiva a los Musulmanes, identificados « Indígenas », los Judíos, temían perder su papel dominante en el Comercio entre Francia y el Norte de África . Isaac Jacob Cremieux el 24/10 /1870, a todos los colonos que llegaron de Europa a la Argelia recién conquistada los hizo franceses y también a los Judíos que allí estaban establecidos desde cuando el Imperio romano y bizantino dominaban el Norte de África, más tarde llegaron los Españoles judíos expulsados por los católicos en diferentes épocas, desde la conquista de Sevilla y Córdoba en el 1236 y en el 1391 debido a los estatutos de limpieza de sangre, que se aplicaron en España y Portugal, dando lugar a los masacres de más de 4 Mil judíos en Sevilla por el Monje fanático Martinez de Ecija, también en Castilla, Aragón, Cataluña y Mallorca junto a los saqueos de Guetos (aljamas). Hasta el siglo 17, moriscos y judíos huyeron al Norte de África,Turquía y Grecia. Todas estas contradicciones, hacian que el Plan de Constantina nacía muerto. El GPRA lo consideraba un espejismo peligroso, este Plan daba esperanza a los Musulmanes, en realidad pagada con su riqueza: el Petroleo, que seguiría hasta su agotamiento entre las manos de Francia si el GPRA y el ALN claudicaban y aceptaban el Plan de Constantina. El GPRA consideraba no tener las garantías de que este Plan se aplicase ya que no dispondría de ningún medio de presión político y militar para imponerlo, Francia habría ganado políticamente sobre el GPRA ya que este quedaría aislado en la escena Internacional y derrotado militarmente: le sería imposible retomar las armas. El GPRA- FLN- ALN rechazaron el Plan Constantina, más aun cuando en el Referéndum del 8 de enero 1961 el 75% de los franceses decían ¡Si! a la Independencia de Argelia (Prox- Condiciones )