Predicar y dar trigo

Transcurridas unas pocas semanas desde que los militantes el PSOE, aproximadamente 70.000, auparon a Pedro Sánchez a la secretaría general, el protagonista ha podido comprobar la enorme verdad que encierra el antiguo refrán, "una cosa es predicar y otra dar trigo".

El principal ariete utilizado por Pedro Sánchez en su campaña frente a Susana Díaz y el aparato del partido, fue que la gestora era el principal apoyo para que Rajoy continuara en la Jefatura del Gobierno y que el PSOE era la tercera pata del banco que permitía, junto con C'S, la continuidad del Gobierno de la corrupción y del retroceso social de España.

Una vez alcanzado el poder y en contra de su famoso eslogan, "NO es NO" y de que la abstención propugnada por la junta gestora, era la forma indirecta de apoyo a Rajoy, su constante evolución, mas bien "deriva oportunista", le ha llevado a la posición de proclamar que la abstención ya no es el apoyo al Gobierno, sino que es la expresión de una disconformidad que debe ser subordinada al interés general de España; "curiosa evolución", totalmente contradictoria con sus anteriores postulados, no importándole la contradicción ni el hecho de que, en 24 horas, se mutase el Sí al tratado de comercio entre la UE y Canadá, a cuyo favor votaron los socialistas en el Parlamento Europeo, con un NO anunciado en Twitter de la presidenta, Cristina Narbona a la abstención que le ha sido impuesta por el Comisario europeo, el socialista Pierre Moscovici en una visita relámpago.

Quizás para contentar a sus militantes y olvidándose de los más de 5.500.000 de votos obtenidos en el peor resultado por el PSOE en el último periodo democrático y en un torpe afán de recuperar antiguos votantes, seducidos por Podemos en las últimas elecciones, el Señor Sánchez se ha reunido con el Señor Pablo Iglesias, según manifiestan en su intención de buscar "puntos de encuentro" que permitieran, a base de cuestiones concretas, en especial con medidas a favor de los jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, pensionistas y elevación del salario interprofesional, atraer el máximo de apoyo para una futura Moción de Censura que desalojara a Rajoy de la Moncloa, único fin en el que están absolutamente de acuerdo ambos líderes. No obstante y una vez más, se olvidan de algo tan importante como es la simple aritmética parlamentaria. Para que esa hipotética Moción de Censura que derribase a Rajoy, ganador de las dos últimas elecciones generales, les es indispensable el apoyo de Ciudadanos que, con independencia del odio a la corrupción, que casi todas las personas de bien reprobamos, no hay absolutamente nada en común con el PSOE y Podemos, en especial, en temas tan fundamentales como la Unidad territorial del Estado, el europeísmo y la igualdad de derechos fundamentales entre todos los españoles.

Sentada esta premisa, pienso que no tardaremos en ver al Señor Pedro Sánchez y a su colega Pablo, intentando llevar a Albert Rivera al campo de la denostada abstención. !Qué Curioso!, entonces la abstención ya no sería como la han venido proclamando "el sostén de Rajoy", sino que permitiera, el denominado "Gobierno de Progreso" que ampara a los circunstanciales socios a la Moncloa sin haber ganado en las urnas el derecho a ocupar el banco azul. Nuevamente hacen caso omiso a la aritmética parlamentaria ya que contando con la supuesta abstención, no probable de Ciudadanos, sería necesario, para que dicha moción de censura prosperase, el apoyo pleno de los independentistas radicales, de Bildu y los de Esquerra Republicana.

Si recordamos la evolución del nuevo secretario general del PSOE, cuando en la misma noche de su elección, junto a sus dos rivales, hicieron constantes manifestaciones en favor de la unidad del partido, llegando incluso a proclamar la necesidad de "coser el partido" y "restañar heridas" entre los mlitantes. .. pero, ¿cuál ha sido la realidad de los hechos?. En la nueva ejecutiva no están las distintas sensibilidades, sino que están eliminados los más significativos representantes de las candidaturas derrotadas con la única excepción de Patxi López, prescindiendo en la misma de los barones territoriales con mando en plaza. Un error, a mi entender, mayúsculo ya que les serán imprescindibles en el momento de confeccionar las candidaturas a las futuras elecciones autonómicas y municipales, a menos que su intención sea provocar una mas que probable serie de luchas intestinas dentro de las agrupaciones del PSOE. Una clara muestra del desprecio que Sánchez tiene a ciertos dirigentes territoriales de su propio partido.