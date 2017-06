Rágol, te dan fama tus peras

Tus membrillos, tus granadas/ y las mil clases de uvas,/ de tus ubérrimas parras./ ¡Quién de chiquillo, otra vez fuera,/corriendo por tus veredas de tus verdes alamedas igual que en mi edad primera !/ o quien ya, mayor, vagando,/ por tus callejas desiertas como inspirados poetas tus mil belleza cantando...../ ¡Ay, Rágol de aquellos días de mi infancia ya lejana agridulce cual manzana de tus tierras labrantías,/ en las laderas umbrías de nuestro río, el Andaraz...!/ ¡Ay Rágol de mi quimera niñas guapas, niños buenos,/ hombres honrados, serenos,/ por el trabajo curtidos;/ mozos nobles y fornidos y bellísimas mujeres....!/ ¿Ay, quién te volviera admirar tus dulces atardeceres y quien pudiera escuchar aquellas lindas canciones de pasiones y quereres...!/ ¡Ay, Rágol! la musa mía pobre, no sabe cantar que si supiera, lo haría y en versos te ofrecería su más bonito cantar,/ lo que hoy, no puede expresar en esta pobre poesía./ Porque, Rágol, soy sincero,/tanto te admiro y te quiero y te tengo tal cariño

desde que siendo yo, niño,/ te visité entusiasmado quedándome enamorado de tus bellezas y encantos y tu noble hidalguía./ ¡Ay,Rágol! luz y poesía de mis aventuras de ayer.../ Rágol de mis pocos años,/ antorcha de mis desengaños,/ ¡ay quien te volviera a ver !/ como aquel lejano ayer cuando todo era alegría y la gente se quería porque eran más humanos porque envía no existía y se amaban como hermanos. Las peras te dieron la fama, siempre aspiré la esencia profunda, luminosa y transparente de esa despensa de versos de mi amigo Florentino Castañeda, y me asombro cuando me iluminan.

Y yo, como ragoleño, me encamino por la vida desde que Dios lo quiso y mi corazón viene volcando mis palabras y mis baladas palpitantes de acordes que son siempre para ti, mi querido pueblo de Rágol y donde se vacía mi sentimiento para los ragoleños. Gracias por cuanto me habéis dado. La verdad, es que a nivel popular y dentro de la provincia, Rágol es conocido y no será olvidado por la fama que le dio el cultivo de sus perales, en árabe al iyyás. Revisando la literatura, encontramos tantas alabanzas como nostalgias y haciendo realidad la imagen literaria y poética de sus exquisitas peras: como Villaespesa, Castañeda, Fernández Novoa, Eladio Gómez, Miguel Salvador López, Manuela González, Pepe Hernando, Iborra y algunos otros muchos que, en estos momentos, no me alcanza la memoria. Igualmente existen referencias en estudios y proyectos de Grado en Universidades. Igualmente en: Recursos genéticos de interés agroecológico en Andalucía; Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Cultivando Biodiversidad"; Las famosas peras de Rágol, se dejan ver rotuladas en los números de las viviendas. Símbolo: Rágol no ha olvidado la exquisitez de sus peras y las ha hecho figurar en su escudo municipal. Nada más llegar a la entrada de Rágol, lo primero que ve el visitante es una fuente y un gran letrero que anuncia el pueblo de las peras, raíces de la memoria que nos acercan a su antiguo esplendor. La exaltación de lo que fue y ya no es, es otra forma de reputación, hoy los perales duermen a la orilla de los caminos, ajenos a la calidad que sus frutos ofrecieron y a los honores otorgados por tantos consumidores, pero su cultivo, siempre será mimado como es el caso de mi amigo Miguel Salvador, que gentilmente me ofrece esta bella fotografía y cuyo fruto he podido degustar en algunas ocasiones. ¡Riquísimas!. Siempre me acompañan los tañidos de la campana del reloj y desde mi humilde vergel, mi corazón que solloza y no olvida, gime y resuena un clamor como si se esparcieran las hojas del olvido. Pasó el tiempo y me suena otra vez el canto de las peras, que me infunde deleite, cierro los ojos y nunca podría olvidar tan valorado manjar. ¡Qué consuelo!. Y al abrirlos de nuevo, contemplo con ansia y cariño aquella sucesión de perales en el Lupión, limítrofes a la acequia y aledaños a aquellos parrales, hoy sin verdores, que se despidieron para siempre. Con ese contento, por fin atino con el soneto deseado, que queda como un recuerdo guardado en el escaparate de mi memoria y de mis sueños.

Sigo sus pasos y para evitar el olvido de su ausencia, implorando su presencia y recordando su pasado, quiero cazar una a una esas palabras errantes que siempre estuvieron muy cerca de mi boca, y ya es la hora de darle rienda suelta, con toda su frescura, a esos elogios que anidan en mi corazón: El agua de las cimbras en los bancales/ detenida quedó en los olvidos,/ rememorando los años vividos/ del frondoso Lupión, con sus perales./ Mirando de cerca a los parrales,/ así se quedaron los dos dormidos,/ como si fueran brazos extendidos,/ de aguas sedientos en sus caudales./ Rágol, sigue invocando su ausencia,/ como aromas de eternas primaveras/ que aletargado quedó, en los sueños./

Y quisiera seguir con su presencia/degustando el sabor de las peras,/ en el paladar de los ragoleños. "Cucha", como le he cogido el regusto a estas odas, pues ahí va otra. El cielo de Rágol en primavera/ despertaba contento del invierno,/ cuando en el peral, del tallo tierno/ brotaba la flor de su dulce pera./ El preciado manjar feliz quisiera/ eclosionar en su fuero interno,/ en crisálida de su desgobierno/ y ser de su pueblo la mensajera/.

Que simboliza toda su hermosura/ pintada, pincelada a pincelada/ recordando a las peras en sus sueños/.

¡Ay, Rágol! tu fama así perdura/ símbolo de tu pera en su entrada/ ¡Orgullo de todos los ragoleños!/.

Todo lo que yo siento, es ahora tuyo.