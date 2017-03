Sentencia que algo queda

Las opiniones y rumores sobre lo relacionado con la Sentencia dejan paso a las consecuencias que esta pueda traer en el prestigio de la Monarquía. Sería inútil negar el deterioro que este escándalo mundial ha causado a la causa monárquica en España. En realidad, tras la abdicación de Juan Carlos I, la situación respecto al procesamiento de la Infanta y su marido, han sido una de las principales preocupaciones del nuevo Rey afanado en un muro de contención de daños a la Corona que le llevó incluso a despojar a su hermana del título de Duquesa de Palma y aparatarla de la condición de Familia Real. Habrá sido muy doloroso desde la perspectiva familiar, pero algo habría de hacerse con una persona imputada en un caso de corrupción protagonizado por su marido que ha alcanzado proporciones mayúsculas plagada comentarios hirientes parra a la Institución. La sentencia ha sido tomada por unanimidad de las magistradas si bien con un retraso perjudicial para la causa que se juzgaba donde España y la corrupción han asaltado las noticias de los informativos del mundo entero. Y una vez juzgada, poco habría que añadir sino se tratara de quienes se trata. Lo cierto es que la absolución de la Infanta no parece haber saciado las ansias justicieras de una parte de la sociedad asqueada ante el desbordamiento de la corrupción y que es capaz de mostrar una insana alegría del mal ajeno sin el menor pudor. La pena de seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarín también ha suscitado comentarios entre la mala leche y lo jocoso. Las redes sociales se han ensañado y los memes que circulan por las redes con imágenes de la Infanta y Urdangarín abren un nuevo boquete a la imagen de la Institución más allá de la distancia que Felipe VI viene marcando sobre este sórdido asunto. Cabría esperar algo de esto pero no de tal calibre. Los condenados; Undargarín y Torres han recurrido la sentencia del TS de Palma de Mallorca en casación ante el Tribunal Supremo, están en su derecho si bien mi personal opinión es que Undargarín debiera acatar la sentencia con la mayor prontitud como muestra de subordinación a la Ley y de arrepentimiento que no se ha expresado en caso alguno ni por el condenado, ni por su esposa absuelta. Más allá de las interpretaciones jurídicas queda la sensación extendida en la opinión pública que este matrimonio no se ha comportado de manera ejemplar, mínimo exigible a quienes se relacionan por parentesco con la más alta Institución de España y que de manera formal representa al conjunto de los españoles. Peor aún, se ha aprovechado de su excepcional y privilegiada consideración pública para medrar en los dineros públicos con un enredo empresarial constituido con ánimo delictivo en el caso de Undargarín por lo que ha sido condenado a prisión. Queda también la cuestión suscitada en los mentideros de la capital de España sobre una posible rehabilitación de la Infanta Cristina en relación del Ducado de Palma. No soy nadie para dar consejos y menos a un Rey, pero si me puedo expresar como simple español que, caso de devolverle la dignidad del Ducado, la Corona retrocedería en la estimación que el Rey Felipe ha logrado alcanzar entre los españoles justamente por su enérgica actitud ante este caso y también por marcar distancias con los modos y campechanería de el Rey Emérito, su padre. Puede que los españoles hayan soportado excesivas dosis de campechanería desde aquella muy campechana Isabel II que tuvo que salir por piernas hacia el exilio expulsada por tanta ineptitud como excesivas formas y usos campechanos que pringaron de verguenza y rubor un largo y catastrófico reinado. Así que los ex Duques de Palma podrían muy bien seguir como Exduques de Palma y seguro no ocurrirá ningún fenómeno sideral que reclame otra cosa ni muchos españoles que alcen la voz en su favor. Tras la vistilla donde el TS de Palma de Mallorca decidió por unanimidad no atender la petición del Fiscal Horrach respecto a su solicitud e de prisión preventiva eludible con fianza para Undargarín y Torres, perece razonado que no se le aplique esta medida cautelar hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie con sentencia firme e irrevocable y decidiera confirmar la sentencia con la pena de ingreso en prisión. Ha quedado sin embargo muy dudosa y para muchos juristas discriminatoria la distinción que hace el TS de Palma en relación al socio de Undargarín, Diego Torres a quien se le ha retirado el pasaporte para que no pueda abandonar territorio español. Cabe esperar que el condenado cuñado del Rey de España siga haciendo deporte en Ginebra y sus viajes en bicicleta le mantengan en forma hasta la sentencia del Supremo, pero es lo cierto que con su pasaporte en el bolsillo no me consta que hubiera algún impedimento para que pudiera utilizar cualquier medio de transporte y adiós muy buenas. Entretanto y esperando una actitud de respeto a las leyes que tan generosamente se han interpretado para que siga disfrutando de libertad, podría muy bien su esposa, la Infanta Cristina hacer un pequeño sacrificio personal y renunciar a sus derechos sucesorios a la Corona de España. Sería lo razonable en favor de la Monarquia, de su hermano el rey y para su prestigio personal ya muy difícilmente recuperable para una hija y hermana de Reyes. España como vieja Nación con larga historia que ha soportado con sudor y sangre errores tremendos de algunos de sus monarcas, merece este gesto de la Infanta. La humildad no es privilegio de nadie, menos de quienes disfrutan de privilegios dinásticos que los distinguen del resto de los ciudadanos. La humildad pude ser también una actitud acorde con la sangre real. En fin que el muy esperado final está más cerca. Que con la suave medida cautelar hacia Undargarín recrecen los comentarios jocosos en las redes sociales aunque que, en todo caso, no se hubiera contentado al tropel de los exaltados que reclamaban una justicia ejemplar y muy dura con este matrimonio tan poco ejemplar. Pero es lo cierto que la Justicia no debe ser nunca ejemplar, sino simplemente Justicia.