TITERES DE BARRO

Podría haber titulado este artículo "ídolos de barro", pero hubiera sido elevar el listón de esta crítica. Y habrá que comenzar diciendo que no vive le periodismo español, salvo honrosas excepciones, su mejor momento. Habría que comenzar identificando en su acepción académica el propio termino de periodistas diferenciándolo de "bustos parlantes" pero esto sería motivo de otro artículo. Es lo cierto que bajo este amplio paraguas del periodismo se cobijan personajes y personajillos que en algún momento de su trayectoria muestran sin querer la patita de su escasa formación en asuntos que trascienden y afectan lo esencial en cualquier sociedad desarrollada. La avalancha de los llamados "mass media" inunda sobre todo el espacio audiovisual donde los iconos de la imagen, presentadores y presentadoras, presumen osadamente una profundidad de conocimientos entre la petulancia y la temeridad. Esto se compagina perfectamente con audiencias millonarias que nutren cuantiosamente en cifras escandalosas a los premiados por esta novedosa percepción del talento y la imagen, del conocimiento y el repentismo.

A una de estas estrellas rutilantes de la pantalla la han cogido in fraganti en un desliz propio de principiantes. En pleno programa de debate con trasfondo político, un micrófono abierto que ella creyó que estaba cerrado, se le escucho una frase lapidaria y salió la nicotina del alma que anida en algunos seres humanos. La frase pudo ser escuchada por los millones de tele espectadores que quedaron perplejos por lo contundente de la afirmación. Resulta que en este caso, la imagen y el pedestal de la presentadora han quedado seriamente dañados por la frase en cuestión, literalmente dijo" a mí me parece bien que le hayan partido la cara". Se refería a la brutal agresión a una chica de 19 años a la salida de un bar en Murcia a manos de un grupo de de chicos de extrema izquierda. Hubo ocasión en las noticias de las TVS de visualizar los puñetazos, la caída el suelo y las patadas que seguían propinándole hasta dejarla mal herida. El aparente motivo de tal agresión por la que uno de los agresores entró en prisión, fue que esta chica portaba en la muñeca una pulsera con la bandera de España.

Ignoro el curriculum académico de esta presentadora, y no me importa ni tengo interés alguno en conocerlo, pero queda huella de su intromisión como autora de un libro titulado "sabor a hiel" publicado por la editorial Planeta en el 2.000 y que se descubrió como un tremendo plagio con fragmentos abundantes de dos escritoras conocidas; la americana Danielle Steeel y otra mexicana, Ángeles Mastreta. El escándalo inundó los medios informativos a tal punto que Planeta decidió retirar de mercado la obra. Las excusas y disculpas que pudo argumentar la desprestigiada y falsa autora resultaron confusas y poco creíbles incluso se atrevió a inculpar a un colaborador suyo.

Todo lo anterior no ha sido obstáculo para que la presentadora haya podido acumular una verdadera fortuna invertida a través de una SICAV de negocios inmobiliarios " ARGOMANIZ INVERSIONES ." que gestiona en Ginebra (Suiza) el banco Lombard Odier y que en el 2015 ha batido record en beneficios cuyo capital acumula alrededor de 11 millones de euros . Esto de las SICAV y sus privilegios fiscales nos recuerda las SICAV de Pedro Almodóvar y de tantos otros iconos de la pantalla alejados astutamente del territorio tributario español en algunos asuntos. Y ocurren una serie de circunstancias y coincidencias sobre el desparpajo de estos supermillonarios permitiéndose públicamente lecciones en tiempos de crisis sobre ética y compromiso social hacia los "desfavorecidos" explotados ,según ellos, por desaprensivos adictos al capitalismo salvaje instalados siempre en una determinada ideología política que ellos por supuesto no comparten. A veces, solo a veces, se les ve el autentico plumero y hacia donde dirigen sus intereses y prebendas que no parece otro que seguir abultando sus cuentas bancarias y bienes inmuebles sin atadura alguna al conjunto de los españoles que no fuera beneficiarse sin pudor alguno de cuantiosas subvenciones públicas que engrosan mes a mes sus cuentas millonarias fuera de España.

Causa rubor que todo este escándalo y sus consecuencias de miseria moral, de bochornoso ejemplo, no trascienda debidamente en los medios informativos. Igualmente que la verdadera izquierda ideológica, social y política, no pongan caras y nombres a los falsos apóstoles que tanto desprestigian una legitima concepción de la política y del mundo. Lo cierto es que a los largo de estos años de confusión y rodaje democrático se ha ido formando una cuadrilla de desaprensivos que pastan en el más jugoso abrevadero sin que nadie ose arrancarles las caretas y mostrar sus impudicias. Mostrar su falta de verdadera formación académica y de compromiso con la ética y la honorabilidad, circunstancias que en cualquier país desarrollado no les hubiera permitido escalar desaprensivamente hacia el podio de la opinión pública con sus consecuencias hacia millones de españoles de buena fe que ya no entienden lo que significa la excelencia, ni lo auténtico ni lo falso. Y por ello premian con semejante fortuna a una presentadora que dice no importarle que le partan la cara a una joven justificando así, tácitamente el uso de la violencia como forma de expresión política. Sus declaraciones posteriores, burdas excusas tratando de confundir han causado risa , las mismas frases que cuando retiraron su obra por plagio," Han sacado la frase de contexto"," yo no quise decir eso", etc. Poco contexto hay que interpretar en unas cuantas palabras" NO ME IMPORTA QUE LE HAYAN PARTIDO LA CARA", sumándose a los agresores de forma subverticia . Cosas del subconsciente que a veces deja escapar ciertas verdades ocultas. Me importa poco la ideología de Ana Rosa Quintana. Me importa menos su condición de busto parlante, pero me averguenza que haya sido cogida como plagiadora de obras literarias. Me importa que esa frase que la perseguirá de por vida se haya dicho en los micrófonos de un medio televisivo de gran influencia social. Me importa también que esto ocurra en España y que una cadena de televisión mire hacia otro lado como si nada hubiera ocurrido , como si esa frase terrible no fuera una de las muchas cerillas que cada día animan la llama de la violencia en un país sobrado de violencia.

Amigos lectores, hay días que me avergüenzo de pertenecer a ese colectivo que dice saber opinar y que aparenta buscar un país mejor. Hoy es uno de ellos.