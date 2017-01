Tregua en Siria

El Acuerdo entre el Presidente Assad y la oposición armada, firmado en Astana, entró en vigor el 29/12/16, el Acuerdo culmina la Política de Putine que demuestra ser una pieza incontestable en el tablero de la Política Mundial. Putine, ha sostenido Assad cuando este era militarmente vencido y acosado políticamente, Putine no solamente ha ganado sobre el terreno también políticamente y lo más sutil es que hoy Assad es festejado por sus enemigos de ayer. La Política de Putine en Medio Oriente es digna de ser estudiada en las Clases de Política y de Diplomacia. Nos encontramos en Siria con un Presidente Assad reforzado en el Plan Nacional e Internacional, firmando este acuerdo que prevé tres fases, Turquía antes enemiga de Assad y provocando a Rusia se ha afirmado como potencia en Medio Oriente, este Acuerdo la acerca a Irán y Rusia, Turquía ha dado un desaire a Occidente, firmando con Rusia importantes Contratos y principalmente el de retomar la construcción del Gaseoducto Sur que fue suspendido por la presión de la UE sobre Bulgaria y el Conflicto Sirio debido al Proyecto de Qatar que hoy está en el vertedero. Militarmente este Acuerdo en Astana neutraliza a más de 60 000combatientes que Occidente sostenía y eran pretexto de discordia política contra Assad, todas estas Organizaciones han firmado el Acuerdo de Astana que abre un proceso Político, 1) Faylaq al-Sham (4 000 soldados), 2) Ahrar al-Sham (16 000), 3) Jaysh al-Islam (12 000), 4) Suvar agi-Sham (12 000), 5) Jaysh al-Mujahidin (8 000 ). 6)Jaysh Idlib (6 000 soldados) 7). Jabhat al-Shamiyah (3 000). Han sido excluido de este acuerdo Daech, y el Frente al-Nosra considerados por todos los firmantes del Acuerdo como criminales de Guerra por sus atrocidades contra las poblaciones civiles. Daech, y el Frente al-Nosraal-Nosra van a ser siendo castigadas por Rusia y el Ejercito Árabe Sirio ya que sus otros frentes militares están congelados por este Acuerdo. Turquía, Rusia e Irán son los garantes de la aplicación del Acuerdo. USA y la UE están fuera de juego y sin fuerzas en Siria sobre las cuales apoyar sus políticas intervencionistas contra Assad, más aun están en la imposibilidad de ayudar Daech, y el Frente al-Nosra ya que no lo pueden justificar utilizando las otras organizaciones hoy neutralizadas por este Acuerdo. Ha sido un golpe maestro de la Diplomacia Rusa encabezada por Larov y Putine, se añade que han propuesto a Arabia Saudita , los Emiratos, Qatar y Jordania de participar en la firma de este Acuerdo lo que han rechazado, Arabia ha prometido una ayuda substancial a los Refugiados Sirios en Turquía, pero esta implicación humanitaria de los países de la Península de Arabia y de Jordania los neutraliza de facto en lo que concierne sus ayudas logísticas a Daech, y el Frente al-Nosra ya que los diferentes grupos de la oposición en Siria que hoy han cesado su lucha armada no pueden ser pretexto de ayuda militar. Daech, y el Frente al-Nosra hoy aislados ante esta nueva situación creada por el Acuerdo Ruso aprobado por la ONU, Daech, y el Frente al-Nosra aun activos, serán sin duda expulsados de Siria como lo están siendo de Iraq, Daech, y el Frente al-Nosra probablemente van a entrar en la Península de Arabia y emprenderán una lucha feroz contra la Dinastía Saudí que consideran que los ha traicionado, sepamos que Daech esta compuesto por Al-Qaida enemigos de los Saudíes y el Frente al-Nosra es la rama militar de los Hermanos Musulmanes, movimiento musulman de extrema derecha . Es la nueva situación que se perfila en Medio Oriente, la implicación directa de USA es inevitable ya que debe garantizar la seguridad de la familia Saudí e igual que los de sus intereses Petroleros. 2017 desgraciadamente será teatro de duros y encarnizados combates ya que Daech, y el Frente al-Nosra juegan sus ultimas cartas ¿Pero una vez vencidos veremos el fin del Terrorismo Internacional? Solo si hay desarrollo de las fuerzas Democráticas en estos países.