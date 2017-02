Trump y la OTAN

El Presidente Trump ha manifestado al Jefe del Gobierno Rajoy, de que los países de la UE deben participar más en los gastos militares de la OTAN. Esta petición se puede interpretar de diferentes formas. Trump ha declarado en diversas ocasiones que la OTAN solo sirve para justificar gastos destinados a la Industria del Armamento en Europa, esto es realidad ya que un conflicto en el continente Europeo contra Rusia, ayer fue la aliada contra el fascismo NAZI alemán, pero los tiempos cambian, pero también la guerra, si esta tuviese lugar, duraría horas y ocasionaría la destrucción total de los países y poblaciones de la UE. La OTAN sirve algo para las guerras en el África y proteger los Intereses de las Multinacionales instaladas en ese continente, también mantener una presión sobre los políticos de África propensos a bascular en alianzas con China. La OTAN interviene en Afganistán, guerra convencional que se eterniza. Hoy la OTAN se puede definir como la institución que permite y justifica la presencia Militar US en la UE y que le permite tener una influencia sobre las políticas de los diferentes países de la UE decidiendo de que país se debe considerar « amigo u enemigo » Rusia ha lanzado una advertencia seria a la OTAN debido a su presencia en el Mar Negro, recordando que tiene que respetar la Convención de Montreux que limita a los buques de guerra el tiempo de estancia en estas aguas cuando no pertenecen a ningún país lindante a este Mar, dos fragatas españolas participan a esta aventura que puede tener graves consecuencias. La política de US es de mantener dividido el Continente Europeo en dos bloques opuestos, Trump podrá mejor dominar la UE con una OTAN dirigida por los anglo - sajones, una UE debilitada por el Brexit Inglés y la subida de movimientos nacionalistas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania y otros países de la UE. Los Políticos de la UE no han sido capaces de elaborar una política coherente de Defensa propia a la UE, se han sometido a la Política de US, lo que nos hace perder parte de nuestra soberanía, pero aun más grave nos impide tener políticas económicas independientes y propias a los intereses de los países de la UE. Trump para debilitar el Euro aprovecha el aislamiento de la UE frente a Rusia. USA contribuye con el 75% del presupuesto de la OTAN, Trump va a rebajar su contribución, los países miembros deben aumentar su participación substancialmente (España del 0,9% de su PIB al 2,5%), el Embajador para la UE nombrado por Trump hizo en la BBC unas declaraciones contra la UE desestructurantes y destructoras, la UE presentó una tímida protesta. La UE necesita una fuerza defensiva independiente de USA para asegurar sus políticas en función de sus intereses. Curiosamente las 2 Guerras mundiales han tenido lugar principalmente en Europa, debilitando su economía y la ha endeudado con USA y convirtido a USA en la potencia mundial, también es en Europa donde nacieron las fuerzas fascistas con la complicidad anglo sajona. La presión que mantiene USA sobre Rusia y China es peligrosa, si hubiese un conflicto el margen de utilización es muy pequeño entre las armas convencionales y la nuclear, es por ello que una Fuerza europea nos puede evitar de caer en el abismo de lo irreparable. Amistad con USA ¡Si! Pero cada uno en su casa y cada uno a sus intereses. Trump nos muestra el camino diciendo constantemente "América Primero" pues nosotros digamos: " Los intereses de la UE primero" Los pueblos de la UE están cansados de ser vasallos, de importar, sufrir y pagar las crisis económicas de USA, por ello la subida fulgurante de las fuerzas extremistas, la xenofobia. El rechazo de seguir en la UE toma fuerza, lo que nos conduce a la posible implosion de la UE, esta destrucción supondría una catástrofe económica. Las políticas neo-liberales pilotadas por USA han fracasado, los ciudadanos de Europa las rechazan. Es hora que los Políticos de la UE definan una Política clara e Independiente.