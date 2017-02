Trump y su política

Para opinar objetivamente sobre la política de Donald Trump, exploremos la situación económica de USA es el factor determinante que define las políticas nacionales e internacionales del Político. Pensar que las medidas que toma el Presidente Donald Trump son fruto de su estado mental o de su carácter es un gran error, exploremos la economía de USA utilizando los datos publicados por sus Agencias gubernamentales (ALENA, OCDE, OMC, FMI): Es indiscutible que USA es la potencia económica mundial, gusten, o no sus políticas. Los datos son del 2015 ya que los del 2016 no han sido aun contabilizados y publicados. El PIB de USA desde 2014 creció un 2,4%, insuficiente pero se situó en 17950Millares de $US (1Millar= 1000 Millones). El PIB por habitante es de 55 800$US anuales, esta suma es falseada por la forma en la que se calcula, ya que se suma el conjunto y se divide por el Nº de trabajadores,(no recibe igual un director de banco que un peón agrario). La población activa es de 157Millones 100Mil ( No contabilizados los supuestos 8 millones de sin papeles en la economía sumergida) El PIB se crea por sectores, el 79.5% son los Servicios, el 19,4% la Industria y el 1,1% la Agricultura, vemos que los Servicios ocupan en la economía un peso muy superior al del Sector productivo (Industria y Agricultura), esto pone en evidencia un desequilibrio en lo que concierne la producción de bienes de consumo que se repercuta en la composición del empleo por sectores de los 157Millones 100Mil empleados, el 0,7% son Agricultores, el 20.3% en las Industrias y el 79,1% en los Servicios, la Tasa de Paro era del 5,3%. La población en el umbral de la pobreza, parados y trabajadores es del 18% con un +/- 2% de fluctuación . Las principales industrias están en lo sectores de la High Tecnologías, del Petroleo, Automóvil, Aeronáutica, Telecomunicaciones, Químicas, Electrónicas, Agro-alimentación y Bienes de consumo. Las Exportaciones de USA en el 2015 fue 1510 Millares $US (1Millar = Mil Millones) Las Importaciones durante este periodo fueron de 2273 Millares $, Importa de China el 21,5%, de Canadá el 13,2%, de Mejico el 13,2%, de Japón el 5,9% y de Alemania el 5,5%, un déficit comercial de 763Millares de $ que Donald Trump desea cubrir.

Las finanzas públicas son objeto de una deuda exterior acumulada de 17 260Millares $US en el 2015 y el gasto publico anual de 3 688 Millares$, sobrepasan la recaudación que se eleva a 2 600Millares $. La cantidad de obligaciones "podridas" en sus Bancos, ha pasado de 800Millares $ a cinco trillones de $, (datos de los registros de la Reserva federal). El Déficit es del 2,5%. La Deuda exterior y la Deuda Pública Nacional han aumentado con Obama a un nivel del 100% del PIB en 2016 por los gastos militares. La situación actual es difícilmente soportable por su PIB. Más de 3 Millones de militares y funcionarios están presentes en bases y Guerras repartidas por el Mundo. Comprendemos ahora los cambios políticos. Trump quiere disminuir la Deuda Exterior favoreciendo las inversiones en USA y poner fin al Déficit Comercial con proteccionismo, lo ha puesto en vigor con Mejico y Canadá, le sera difícil con China, Trump, ha dado traste al TTP firmado con los países del Pacifico, Trump va a cerrar bases militares en el extranjero y poner fin a la inmigración salvaje que considera perturba la economía convencional (lo que es discutible), Obama expulso a 2,5 Millones y la UE no puede dar lecciones sobre ese tema. Donald Trump ha prometido rebajar las tensiones políticas que pudiesen poner en peligro la Paz Mundial, para la Humanidad es Positivo.

El presidente 45 de USA, Donald Trump tiene derecho a Gobernar, pese a que no guste a cierta prensa, ni al señor Soros y McCain ni a ciertos políticos de la UE que no brillan por sus políticas sociales. Probablemente el Euro sufrirá los ataques del $US, ya que Trump quiere consolidar un $US debilitado en la escena del Comercio Internacional. Días difíciles nos esperan en la UE.