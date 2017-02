Trump y las viejas políticas

Epara comprender las declaraciones deTrump en lo que conciernen las futuras relaciones entre USA y China, es indispensable estudiar el análisis emitido por Business Insider después de una entrevista con George Friedman, fundador de la compañía de inteligencia Strategic Forecasting , conocido como Stratfor. Friedman considera que USA ha fracasado políticamente y militarmente en el Medio Oriente convertido en un revoltijo de países tribales con fronteras inseguras definidas por el colonialismo, por ello Friedman preconiza un repliegue de USA y que oriente su fuerza en el dominio de los Océanos, Friedman declara: "El control del espacio oceánico permitiría que nadie pueda intervenir en nuestro territorio, pero nosotros si en el territorio de los demás, sobre todo para garantizar la paz y la prosperidad en América del Norte, bajo la dirección de USA. El segundo objetivo de Washington debe ser el fortalecimiento de su ejército". Friedman considera que la enorme deuda pública del país no es un problema. "Somos ricos y nos lo podemos permitir", "Esto no es un problema porque USA. ha amasado una gran fortuna, ya que es el único país que no ha tenido que luchar en su propio territorio desde la Guerra Civil y por ello nos podemos permitir errores que serían fatales para otros países. podemos asumir riesgos que otros no pueden aceptar ", dijo George Friedman. Las declaraciones de Friedman responden escrupulosamente al Plan aplicado y desarrollado en los últimos 20 años, políticas de caos y destrucción en Medio Oriente y Libia, ese proyecto fue imaginado por Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz y Perle, Kagan y Nuland, todos los firmantes del PNAC (Proyecto para un Nuevo Siglo Americano), y se identifica con los poderes Políticos en USA. Es notorio, USA ha provocado desde el final de la 2ª Guerra Mundial, más de 201 conflictos, intentando derrocar a más de 50 gobiernos extranjeros, bombardeando la población de más de 30 países, ha intervenido en 14 países musulmanes con invasiones o destrucción, y ha interferido en la elección de al menos 30 países y tienen 725 bases militares en cerca de 80 países. Con el terrorismo y Obama, USA. alcanzó su mayor aumento de la deuda pública interna de su historia. Se aumentó de 10.000 Millares a $ 19.600 Millares de $. Para la comparación, durante Ronald Reagan aumentó desde 900 hasta 2.600 Millares de dólares y con Bill Clintony de 4000 hasta 5700 Millares de $ (1Millar= Mil Millones). la deuda federal de USA es el 104% del PIB, 6,1 veces más que la Rusa (17% de su PIB). Si valoramos la Deuda federal y la Deuda Privada en los términos reales ajustados, esta asciende a 185 % del PIB US. Ante esta situación Trump ha reaccionado prescindiendo de los politicos tradicionales, sean Republicanos o Demócratas, esto a desencadenado la furia de los Políticos profesionales que se apoyan en medios informativos comprometidos con ellos. Trump trata de abrir nuevos espacios políticos. Donald Trump es consciente de que debe respetar los equilibrios actuales con China y Rusia, potencias Nucleares y económicas, por ello no ha reconocido Taiwan como interlocutor privilegiado. Los dos líderes Xi Jinping y Trump, discutieron una serie de cuestiones, incluida la de respetar que solo hay una China. China va cooperar con Washington en las áreas de comercio, inversión y varios otros sectores. Xi Jinping dijo que era sensible al compromiso adquirido el jueves por Donald Trump. "Creo que Estados Unidos y China son socios que cooperan y vamos a través de mutuos esfuerzos, mejorar nuestras relaciones a un nuevo nivel". Mientras tanto en la UE, el 14 de febrero, Alemania, Francia e Italia pidieron a Bruselas que les conceda el derecho de bloquear a los inversores chinos en las empresas de alta tecnología. El pasado otoño, Alemania ya había votado a favor de estas nuevas reglas. Es de risa cuando sabemos que China a consolidado ya su posición en la UE y la falta de financiación y el Paro que existe en la UE.