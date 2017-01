Vuelven los totalitarismos

Dejemos al Gobierno su tarea de pactar con la oposición moderada. Dejemos que lentamente se vaya desatascando la situación y se avance, si fuera posible, hacia la normalización de la vida pública. Los acuerdos entre PP, PSOE, Cs y PNV, deben ser motivo de tranquilidad y signo de que aún es posible evitar lo peor. Pero mientras la moderación toma forma en disposiciones y leyes, mientras se asienta la cordura y la política de pactos, los grupos extremistas cobran fuerza apelando a la legitimidad de las calles, de las gentes, del tumulto y la algarabía que se anuncian como entrada del nuevo año. Resulta sencillo entender que la vocación de Podemos, Mareas, Círculos y todas las marcas, grupos y asambleas que reúnen a la izquierda extrema trataran de impedir que la normalidad vuelva a la política española. Cuando las urnas no responden a sus anhelos, queda la agitación .Y en eso son expertos. Confirmada ya la imposibilidad de fraguar una entente con el PSOE, estos grupos radicales han encontrado un aliado excepcional en el nacionalismo secesionista. Y otro aliado natural en las marcas blancas de ETA, ese mundo filo terrorista afincado hoy en ayuntamientos y diputaciones de Navarra y País Vasco. Todos en su conjunto son un problema real que manifiesta desprecio el Estado de Derecho, al concepto de Nación que corresponde a la realidad española, al sentido profundo de la democracia y muestran enorme capacidad de desestabilizar nuestro sistema de libertades y derechos.

. El 28 de febrero de 2009, Pablo Iglesias, líder de Podemos, opinaba en su blog que titulaba el gesto de Antígona sobre el Holocausto de la Alemania nazi que es considerado uno de los mayores genocidios de la humanidad y escribía Iglesias "estoy preocupado por las publicaciones que tienden a presentar el Holocausto como una monstruosidad enfrentada a los valores morales" en contestación a Norman Radcliff. Y añade Iglesias, "el Holocausto fue fundamentalmente una decisión administrativa, un problema burocrático". De este modo califica el líder de Podemos las muertes horrendas en cámaras de gas de más de seis millones de judíos y gitanos. Iglesias desprecia cualquier juicio moral sobre uno de los crímenes más atroces contra la humanidad. Y en su propósito desintegrador, avanzan sin pausa en el deterioro de todo lo que aglutina la esencia de España ultrajando la mejor historia de la que los españoles de toda condición puedan sentirse orgullosos. En esta tarea implacable grupos e individuos de ideologías totalitarias fracasadas se empeñan en desnaturalizar en sentido de la palabra España Tampoco en la II República, limitadas las aspiraciones separatistas a un reducido grupo de políticos de Cataluña que fueron contenidos desde el primer momento por el Presidente del Gobierno D Alejandro Lerroux con la aprobación de D. Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República. Dicho acto de rebeldía contra el Estado español protagonizado por Luis Companys causó 46 víctimas mortales y 3.283 personas fueron conducidas a prisión antes de juicio . Así concluyeron aquellas ansias desmedidas fuera de la legalidad constitucional de la República en 1.934. Pero para poder comparar con estos tiempos actuales, los separatistas catalanes y vascos, no tuvieron entonces el apoyo de la izquierda española; PSOE y PCE, como los partidos más representativos. Ni de las organizaciones sindicales, ni de los propios obreros. Ahora la izquierda moderada continua con titubeos en el marco de la legalidad constitucional. Los devaneos del PSC en relación al anunciado referendum en Cataluña desvanece la firmeza del PSOE como partido españolista. Tal vez por ello el PSC ha pasado a ser de partido hegemónico y de gobierno a una fuerza política irrelevante en Cataluña. Asimismo la izquierda comunista se fragmenta ahora en Cataluña y España en grupos y subgrupos que aglutinan una extrema izquierda de carácter revolucionario y anti sistema. Baste conocer el programa de las CUPs o Los diversos grupos entorno a Ada Colau y su "ideólogo" argentino, puro fascismo peronista, incluso los objetivos no ocultos de Podemos para entender que el camino hacia la voladura del sistema está en marcha. La cuestión es que al otro lado de la barricada ideológica levantada por los extremistas revolucionarios, no se observa la firmeza y convicción para hacer valer el Estado de Derecho en todo el territorio de España. Ni la Jefatura el Estado, ni el Gobierno de España responden a semejante desafío con todas las herramientas legales que la situación requiere. Por esa nula vocación al diálogo, los grupos extremistas sueñan la revolución eternamente soñada. La vuelta a las trincheras de la guerra civil y posterior represión del régimen franquista, apenas es pretexto para profundizar en lo que esta izquierda siempre ha pretendido, una República marxista leninista que retroceda a España a los perores episodios del siglo XX. Para ello primero han de acabar con el sistema político que los españoles nos dimos con nuestro voto en los albores de la transición. La cuestión es que dentro de este sistema se albergan nuestras libertades y derechos, nuestra convivencia pacífica y nuestra prosperidad. Todo ello amparado por la Constitución de 1.978 que justamente estos grupos pretenden dinamitar porque la consideran valladar de sus aspiraciones rupturistas. Liquidada la Constitución, enterrada la transición, queda libre el paso al totalitarismo. Ese es el verdadero objetivo.