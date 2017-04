Las causas de la conquista de Argelia

Llas causas objetivas de la conquista de Argelia no han sido el roce de la mejilla del Cónsul de Francia por el abanico del Dey de Argel, ni el Honor de Francia. La conquista de Argelia respondía a intereses de Francia sobre el Imperio Otomano en declive y al que Rusia y el Imperio Austro-Húngaro pretendían arrebatar territorios. Francia conquista Argelia, utilizando las contradicciones tribales de la Sociedad argelina, las grandes familias Moras de Tlemcen de origen española se exiliaron a Oriente, Túnez y Siria. Francia reúne las condiciones para imponerse, con su economía estructurada por la 1era Revolución Industrial y una Administración Centralizadora. « Para dominar divide » Francia, privilegia los Judíos de Argelia en el 1870 con el Decreto Crémieux, les dio la Nacionalidad francesa, a los Musulmanes ¡No !, pero los utilizó en la guerra del 1870, que enfrentó el emperador Napoleón III de Francia a Guillermo Iero de Prusia (la actual Alemania). En la 1era guerra Mundial de 1914 / 1918, la tropa colonial participó junto a las del África Negra recién constituidas. El Gobierno Socialista de León Blum, en el 1936, bajo el Frente Popular propuso que se le diese a los argelinos la Nacionalidad francesa, los Colonos apodados Pies Negros, originarios de España, Italia, Sicilia, Cerdeña y Malta, y que provenían de las capas mas humildes de estos países y que se beneficiaron de las tierras arrebatadas a las poblaciones argelinas, si obtuvieron inmediatamente la Nacionalidad francesa, pero se opusieron con cierta violencia a que León Blum se la reconociese a los argelinos. León Blum enfrentado a la situación de guerra en España y de la Alemania Nazi, decide no acceder a la petición de los Argelinos. En el 1945 de nuevo, los argelinos musulmanes participan en la 2da Guerra Mundial para liberar a Francia de la ocupación Nazi alemana, también en Italia, donde se destacan con la toma de Monte Cassino. El 8 de Mayo 1945 Francia festeja la Victoria contra los Nazis, también en Argelia, grupos de jóvenes argelinos se enfrentan a los Colonos pidiendo ser Franceses o ser Independientes, el ejercito intervino y en las ciudades de Setif, Guelma y Kheratta masacra unos 25 Mil civiles argelinos, mueren en los enfrentamientos 103 europeos colonos. Con esta acción Francia asume su Divorcio con la población de Argelinos musulmanes. Francia y los Colonos no comprendieron que ya el Mundo no estaba en las condiciones Políticas y económicas del 1830, Francia ya no era la Potencia de entonces, USA por razones económicas para obtener el libre comercio de sus mercancías y Rusia (URSS) por razones ideológicas exigían el fin del Colonialismo, también los países árabes nacionalistas y los países no alineados. En Argelia había surgido una clase media musulmana de comerciantes y una clase obrera en las fabricas y otras empresas, estas nuevas capas Sociales exigen cambios fundamentales. Francia, persistia en conservar el Imperio en el 1946 entró en una guerra colonial en la Indochina francesa ( Viet-nam, Laos, Camboya), en el 1954, Francia fue derrotada en Dien Bien Phu (Diem Bien Fu). Los argelinos en la tropa colonial de Indochina, constataron que un pueblo sometido podía derrotar militarmente a su opresor y liberarse. De regreso a Argelia, Ben Bella y Krim Belkacem, Mostefa Ben Bulaïd, Larbi Ben M'Hidi, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Diduche Murad se organizan.creando el Comité de Revolución de Unidad y de Acción (CRUA), se convierten en los dirigentes, políticos y organizar las poblaciones creando cuadros militares para la lucha de Independencia que seguiría. En su primer congreso, el CRUA, se convierte en: Frente de Liberación Nacional (FLN), y organizaron la ALN (Ejercito de Liberación Nacional) en 5 regiones Militares (Wilallas), miles de jovenes marcharon a Egypto, a formación militar. En 1954 la población de Argelia es de 8Millones de Musulmanes + 1Millon 200Mil Europeos Colonos y otros. (Prox : el FLN y Francia)