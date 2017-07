La culpa siempre es de protocolo

Durante estos días el protocolo ha sido protagonista involuntario de la actualidad española. En este caso con motivo de la celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Y es que resulta inconcebible que uno de los principales protagonistas de la transición española, S.M. Juan Carlos I, no haya estado presente en el acto que el pasado miércoles 28 de junio se celebró en conmemoración de esta efeméride en el Congreso de los Diputados. La polémica suscitada por la ausencia del rey emérito y el lógico enfado de SM. Juan Carlos I, hecho público por sus más próximos, se ha querido resolver achacándola a un "problema de protocolo".

Y es que la culpa de todos los errores que se cometen en la organización de los actos y eventos siempre recae en el protocolo y de quienes lo llevamos a cabo, cuando no es así, y esto lo sabemos bien quienes nos dedicamos a esto. Los que amamos esta profesión sabemos por experiencia que los errores achacables exclusivamente a las técnicas de organización y protocolo de un acto se producen en contadas ocasiones, sencillamente porque su ejecución se lleva a cabo tras largas horas de preparación y que en la mayoría de las ocasiones estos se producen por los cambios unilaterales que el organizador introduce en base a criterios que para nada tienen que ver con el protocolo.

Y esto es lo que ha sucedido con la ausencia de S.M. Juan Carlos I, porque al contrario de lo que se ha publicado para justificar su ausencia, no existe ningún obstáculo protocolario para que S.M. Felipe VI y S.M. Juan Carlos I puedan coincidir en un acto institucional. En primer lugar el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1366/1987, de 6 de noviembre, sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, lo deja muy claro en su disposición transitoria cuarta: "El orden de precedencia de los Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía en el Ordenamiento General de Precedencia del Estado, aprobado por Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI" y en segundo lugar porque ya ha habido otras ocasiones donde han coincidido, como es el caso de acto conmemorativo de los 300 años de los guardiamarinas en la Escuela Naval Militar de Marín, por ejemplo.

Vemos que la ley lo dice claramente, no sólo no hay ningún impedimento en el protocolo oficial sobre los actos a los que puede o no puede asistir S.M. Juan Carlos I, sino que además nos indica su colocación, su orden de precedencia. Desconozco quién decidió que la asistencia del rey emérito al 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas no procedía, pero seguro que del protocolo no, ni tampoco de los profesionales que lo llevamos a cabo; sencillamente porque la actual legislación protocolaria española no se lo impide y porque la lógica va contra la decisión de no contar con la presencia de uno de los principales protagonistas en la conmemoración de unos hechos donde su participación fue clave. Como suele ocurrir en estos casos la decisión fue totalmente ajena a las normas y criterios protocolarios, bien buscando un objetivo mediático concreto, en base a unos criterios de diseño del organizador o a lo que nos quería transmitir con el acto; no lo sabremos nunca porque el que tomó la decisión no lo dirá jamás públicamente, sobre todo sabiendo que ha sido un grave error, porque no sólo lo que se nos intentaba trasladar ha quedado en un segundo plano, sino porque al final lo que ha trascendido ha sido la polémica de la no asistencia de S.M. Juan Carlos I, eclipsando el mensaje de unidad del rey Felipe VI en estos momentos trascendentales para España, que me imagino era lo que se buscaba.

Pero al final la culpa siempre será del protocolo, en estos casos el responsable de la toma de decisiones sobre los profesionales del protocolo nunca asume sus errores. Motivo por el que no pocas veces los profesionales que nos hemos visto envueltos en estos problemas hemos pensado en tirar la toalla, pero es tanta la pasión que tenemos por nuestro trabajo que a pesar de todo seguimos trabajando con mayor ilusión cada día, aunque cuando todo sale bien, en el 99% de las ocasiones, nadie te dé ni tan siquiera las gracias al finalizar, señal de que todo ha ido bien. A nosotros nos basta con sentimos reconfortados con el trabajo bien hecho.