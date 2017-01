2017 deber ser el año de los cambios

Despedíamos el 2016 con 62.179 parados y paradas en nuestra provincia, con un mercado de trabajo marcado por la temporalidad y la precarización de las condiciones laborales y con doce trabajadores muertos en accidente laboral. Sin olvidar, que el 35% de los trabajadores y trabajadoras cobra por debajo del SMI, que la tasa de temporalidad afecta ya al 27% de los asalariados y que la parcialidad involuntaria asciende hasta el 61,3% según los últimos datos de la EPA. Además, los contratos temporales cada vez duran menos y se ha incrementado el porcentaje de asalariados con contratos de muy corta duración. Por otra parte, el 42% de los desempleados lleva más de dos años en esta situación, la tasa de cobertura por desempleo sólo llega al 55% de los desempleados, hay más 1,4 millones de hogares con todos su miembros en paro y casi 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos. Así, el 28,6% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, muchos de ellos trabajadores con empleo. Ante esto, es evidente que el pasado año, al igual que en el resto del territorio español, Almería ha seguido sufriendo las consecuencias de una nefasta política en materia de empleo que continua aumentando las desigualdades económicas y sociales, dando lugar a un descenso de la renta y a un incremento en los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social. Por eso, en este 2017 es preciso apostar por factores que hagan que nuestra economía crezca y que genere empleos de calidad, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Sin olvidar, que se debe garantizar la protección social, reforzar las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo. Y es que a pesar de que las previsiones del Gobierno indiquen que este año España recuperará los niveles de riqueza previos a la crisis, serán necesarios cuatro más para recuperar los niveles de empleo en términos cuantitativos. Si no se da un giro en las políticas laborales aprobadas durante estos años, la calidad del empleo será peor y mantendremos un mercado de trabajo más precario que hace 9 años. Para mejorar la calidad del empleo y luchar con la pobreza laboral es preciso restituir el equilibrio en la negociación colectiva, y por supuesto, derogar la reforma laboral de 2010 y 2012, restaurando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No se puede permitir por más tiempo que las relaciones laborales estén determinadas por la voluntad del empresario, por lo que es urgente negociar un modelo de relaciones laborales equilibrado y eficiente que genere empleo de calidad y con derechos. Es hora de que el Gobierno entienda que este país no puede mantener un mercado laboral cuyas señas de identidad sean la precariedad laboral, la temporalidad abusiva y fraudulenta, el tiempo parcial involuntario o las horas extras incontroladas. Para ello, es necesario un aumento de los salarios de entre el 1,8% y el 3% que favorezca el consumo y la inversión. Se tiene que poner fin a la política de moderación salarial, compensando la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras. Si la economía está creciendo los salarios también deben crecer. Por otro lado, se debe recuperar el contrato de relevo y la jubilación parcial para mayores de 60 años con la que se fomente la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, posibilitar la jubilación para los parados mayores de 55 años que están condenados a la expulsión del mercado laboral y a pensiones mínimas tras haber cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida, acabar con la brecha laboral y salarial de género y con la figura del trabajador pobre que se está consolidando. En cuanto a las pensiones públicas, se deber aplicar una revalorización por encima del 0,25% aprobado por el Gobierno, no podemos condenar a nuestros pensionistas a perder poder adquisitivo un año más. Así mismo, hay que fortalecer el Pacto de Toledo para garantizar el aumento su nivel de vida y la viabilidad presente y futura del sistema público. Es urgente un pacto social por la educación, la derogación de la LOMCE y un 100% de la tasa de reposición en plantillas como la de sanidad o educación, ya que necesitamos que se consolide el empleo. En cuanto a infraestructuras, este pasado año ha quedado en evidencia que Almería sigue en una situación de abandono total por parte del Gobierno. Por eso, desde UGT vamos a seguir luchando en la Mesa del Tren por la llegada del AVE, por la mejora de las infraestructuras en general. Vamos a seguir reclamando que de una vez por todas que la inversión llegue a nuestra provincia. En definitiva, este 2017 deber ser el año de los cambios, el año en el que se hagan políticas por y para las personas, en el que se consoliden derechos, en el que haya una recuperación real para las familias. En el que luchar contra la violencia de género y en pro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea una prioridad.