Por QUÉ Francia conquista Argelia? Desde 1805 la Sociedad francesa ha cambiado, la Revolución contra el absolutismo del Rey en el 1789 fue fruto de la Burguesía que se alió el Campesinado al que prometió el reparto de las tierras que poseían el Clero y la Nobleza. La Burguesía eran antiguos campesinos, sin tierras ya que se dedicaban en los Burgos a fabricar bienes de consumo que vendían, (alfareros, carpinteros, ebanistas, sastres...) Después de la Revolución, a partir del 1792, en Francia, comienza un crecimiento demográfico y también de los Burgos e igual que del consumo, los Artesanos de los Burgos crearon los primeros talleres, esto dio lugar a la emergencia (en latín) de los operarius u obreros, estos fabricaban productos de consumo y el Artesano se encargaba de venderlos, el Artesano les daba a cambio una retribución para su sustento: el salario.

La Sociedad francesa, a partir de las guerras de Napoleón cambia, a las dos clases Sociales únicas existentes desde el fin del Renacimiento y de la Monarquía se añadió el Proletariado, las necesidades del Ejercito "la Grande Armée" influye en la creación de grandes manufacturas para abastecer en armamento, munición, ropa y de conservas, que por primera vez aparecen en tarros de vidrio, son principalmente las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo en los talleres ya que los hombres eran alistados en la tropa. Los anteriores Artesanos ya no crean nada, esto lo asumen los asalariados, los Artesanos solo juegan el papel de organizar y comercializar las producciones de sus talleres, acumulando cada vez más riqueza que depositan en los Bancos. Tras la derrota de Napoleón, los Ingleses restauran en Francia la Monarquía, con Luis XVIII, a su muerte en 1824, Charles X, le sucede en una Francia con la población mermada por las guerras con un estancamiento de la economía y de la demografía y una Francia muy agitada por las convulsiones políticas de los Liberales, los Bonapartistas, los Republicanos y los Monárquicos ultras. Los Bancos que disponen de grandes cantidades de dinero, no tienen donde invertir para obtener más riqueza ya que el Estado no crea nuevas infraestructuras ni endeudamiento, estos Bancos sugieren al Estado, que les garantice los Préstamos que hagan a países extranjeros y ellos financiarían las posibles guerras de Francia para asegurar su expansión.

Charles X informado de la posible insurgencia del conjunto de las fuerzas opositoras, incluido el Proletariado que ya rechaza las jornadas de 14Horas busca una salida a la grave Crisis, Charles X que ha suprimido la libertad de prensa encuentra el Chivo expiatorio en Argelia. En efecto Argelia reclama continuamente las tasas que Francia le debe por sus anteriores Importaciones de trigo de Argelia, en una reunión del Cónsul de Francia Pierre Deval, con Hussein el Dey turco, éste parece ser lo toca en la mejilla con su abanico, fue el acto esperado, toda la prensa en Francia reclama venganza por la gran ofensa al honor nacional y Charles X vio el momento oportuno de apagar el descontento utilizando el Patriotismo, el Monarca lanzó una expedición militar, contra una Argelia sin flota de guerra y debilitada por sus contradicciones, políticas y económicas internas. El ejército francés, comandado por el general Burmont, ministro de la Guerra, levantó una expedición con 37 612 hombres bien armados, fueron embarcados en una flota que se componía de 567 navíos, incluyendo 103 buques de guerra, comandados por el futuro almirante Duperré que zarpó de Tulon hacia Palma de Mallorca el 16 de mayo 1830.

Con el diseño de las costas de Argelia que el comandante Butin había hecho diez años antes para Napoleón, Burmont pudo preparar cuidadosamente el plan de invasión. El grueso de la flota llegó frente Argel el 31 de mayo, algunos barcos habían quedado en Palma de Mallorca, Burmont los esperó hasta el 14 de junio, atracaron en el muelle cercano a la península de Sidi Ferruch 25 km al oeste de Argel.