La "isla" de Almería

Decía Napoleón que: "la política de los Estados está en su Geografía", y de acuerdo a ello, el desarrollo de Almería y su influencia en la esfera nacional ha estado y está condicionada por su situación geográfica y evolución geopolítica.

El esplendor e influencia que la ciudad alcanzó desde su fundación como base naval de la armada califal, se prolongó e incluso se acrecentó durante la primera mitad del siglo XII bajo el gobierno almorávide, pero quebró a mediados de ese siglo con la toma de la ciudad por Alfonso VII en 1147. Conquistada por los almohades en 1157, Almería se apagó paulatinamente durante los siglos XIII, XIV y XV englobada en el reino Nazarí, al compás del progresivo agotamiento del último estado hispanomusulmán.

El paso de la ciudad musulmana a la cristiana tras su reconquista por los Reyes Católicos, acrecentó su decadencia al quedar aislada en uno de los extremos de la península, en medio de un gran área poblada por moriscos, junto a un mar donde proliferaba la piratería berberisca y lejos ya de las principales rutas comerciales. Este periodo de tiempo, que se dilató hasta el siglo XVIII, fue el de una Almería nueva y valiente pero pobrísima y erizada de peligros, que supo vivir en escasez y hacer frente a todos los contratiempos con la mayor naturalidad y sencillez. El escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón nos dejó unas interesantes referencias en sus últimos escritos sobre sus viajes por España en los describe la situación de la ciudad mediado el siglo XIX, ya que entre estos viajes hizo dos de Guadix a Almería, el primero en abril de 1854, y el segundo en julio de 1861, en los que aprovechó para denunciar y deplorar «el triste destino de aquella desventurada provincia», sobre cuyos caminos escribió: "¡Ninguna otra hay en España, donde, a la hora presente, en el año de gracia de 1883, se desconozcan todavía, no ya los caminos de hierro, pero hasta los coches-diligencias!...¡Almería está incomunicada por tierra con las adyacentes capitales de provincia y con la capital del Reino, si hemos de entender por comunicación cualquier vía directa por donde puedan marchar carruajes acelerados!. En una palabra: ¡para venir de Almería a Madrid, hay que principiar por embarcarse, el raro día que algún vapor tiene la bondad de tocar en aquel puerto, de paso para otra costa de España!. ¡Lo mismo, mismísimo ocurriría si Almería fuese una isla como la de Alborán o como la de Cuba!".

Pero a pesar de las dificultades en las comunicaciones terrestres, para P. A. de Alarcón nuestra ciudad: "…es una de las poblaciones más cultas de España; lo cual proviene de que, hace mucho tiempo, se buscó la vida por mar, a falta de comunicación terrestre con el mundo civilizado, y entró en íntimas relaciones industriales y comerciales con Inglaterra, ni más ni menos que Cádiz o Málaga, a las cuales se parece muchísimo en el orden intelectual y moral (especialmente a la última)".

Y sobre la Almería que descubrió escribió: "Llegamos a la Capital, donde mi ilusión no tuvo límites en lo relativo a estos ideales africanos que tanto imperan siempre en la fantasía de los granadinos. Almería, con sus casas bajas y cuadradas; con sus blanquísimas azoteas; con sus tortuosas, estrechas y entonces no empedradas calles; con sus penachos de palmeras, campeando en el aire, entre erguidas torres, sobre las quebradas líneas horizontales del apretado caserío; con su caliente atmósfera, su limpio cielo, su fúlgido mar y su radiante sol; Almería, digo, era la odalisca soñada por nosotros los poetas del otro lado de la gran Sierra."

Su primer viaje lo hizo en una galera en la que los viajeros no iban sentados, si no tendidos en verdaderos colchones, tardando 40 horas en llegar a Almería, por "un camino que no existe ni ha existido nunca más que en el nombre". Con la experiencia de este primer viaje en galera, el segundo lo hizo a caballo.

Desde entonces hasta hoy, Almería ha dejado de ser esa "isla" que descubrió P. A. de Alarcón, aunque quede todavía mucho por avanzar en cuanto a vías de comunicación se refiere, asunto este en el que unos ven el vaso medio vacío y otros medio lleno; pero se vea como se vea, me quedo con las palabras que nos ha dejado escritas Juan Goytisolo en Campos de Níjar: "Por eso me gusta Almería. Porque no tiene Giralda ni Alhambra. Porque no intenta cubrirse con ropajes ni adornos. Porque es una tierra desnuda, verdadera,…"