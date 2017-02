¿cabe aún mayor cinismo ?

Durante muchos años, podíamosdecir que siglos, una de las características que definía y distinguía al pueblo catalán del resto de los pueblos de España era el denominado 'Seni' catalán; es decir, el equilibrio que en su toma de decisiones y en su comportamiento ,en general, con que el catalán se enfrentaba a sus situaciones más difíciles.A la vista de los últimos acontecimientos vividos en Cataluña y protagonizados por sus actuales líderes, hay una pregunta que necesariamente se hace la gran mayoría de los españoles, incluídos aquellos catalanes que no han sido abducidos por los sueños utópicos de los independentistas radicales y que han resistido ante la propaganda que desde la propia Generalidad se ha vertido constantemente durante estos diez últimos años, apoyadas en ingentes subenciones públicas y muchas veces, flagrantes mentiras, incluso históricas. La pregunta es la siguiente.¿Hacia dónde nos llevan los políticos independentistas catalanes?...Realmente pienso que, ni tan siquiera los proponentes del dislate que supondría la , por ellos llamada, "desconexión" de Cataluña con el resto de España, lo saben. Se limitan a pregonar que,con una Cataluña independiente, sus ciudadanos vivirían mucho mejor, con menos impuestos,con menores desigualdades económicas, con desaparición del paro y una mejor sanidad que haría disminuir, no sólo el cáncer, sino el resto de las más graves enfermedades; entre otras promeasas de indudable atractivo para su población y haciendo caso omiso de las soluciones concretas sobre los problemas que realmente les afectan. Así, la actitud de los políticos independentistas catalanes me traen a la memoria una gran película. "Thelma y Loisse", las cuales, conforme más se acercaban al precipicio, más aceleraban su coche hasta caer en élacabando con sus vidas. Este parece ser el modus operandi que a los presuntos salvadores y artífices de la patria catalana les impulsa;pués si no,¿qué explicación cabe a sus últimos movimientos?. Y, ante esta situación, continúo preguntándome. ¿Cuál ha de ser la reacción del Gobierno ante el actual desafío-órdago de los independentistas?

Lo primero es dejar bien sentado que sea cual sea el camino a seguir por el Gobierno, es que su actuación debeestar sujetaintegramente al más estricto cumplimiento de la legalidad constitucional, dejando radicalmente de lado cualquier otra solución que se saliese del ámbito constitucional... Nada podría satisfacer más a los independentistas catalanes que una actuación del Gobierno que traspasara los límites de la Constitución; pués eso fortalecería el victimismo que el separatismo viene esgrimiendo constantemente, favoreciendo,además, su postura radical ante los organismos internacionales que, hasta ahora, han rechazado explícitamente los intentos segregacionistas en Europa, cuyo último ejemplo es el fracaso del viaje de Carlos Puigdemont a las instituciones europeas y la sentencia del alto tribunal alemán, rechazando la pretensión independentista de Babiera.

El penúltimo acelerón que el Gobierno de la Generalidad pretende dar en su camino hacia el abismo, chantajeadopor la CUP, cuyos votos le han sido indispensables para la aprobación de los presupuestos de Cataluña, parece ser el hacer coincidir el referendum ilegal para la independencia, inicialmente previsto por el gobierno catalán para la segunda quincena de septiembre, con unas elecciones autonómicas, estas sí legales, a celebrar en el mes del mayo de 2017. ..Tienen la teoría de que el Gobierno de España no puede opopnerse a la celebración conjunta de ambas elecciones, aplicando el recurso de inconstitucionalidad, pero, olvidan que dicho recurso puede ser parcial, recurriendo únicamente el decreto de convocatoria del referendum, y no el que convocaría las elecciones autonómicas.

Lo que es indudable es que el Gobierno de la Generalidad está dando simultaneamente una serie de pasos que harían viable, según ellos, la desconexión con España. Al mismo tiempo que hicieran la declaración unilateral de independencia de la "República Catalana", se promulgaría la que ellos llaman "Ley de Transitoriedad" que supondría la creación de una Hacienda catalana, una Seguridad Social y una representación diplomática plena ante los países extranjeros y organismos internacionales.Bajo este prisma han de ser examinadas y tenidas en cuenta las declaraciones efectuadas por el sancionado juez, Santiago Vidal y el secretario deHacienda de la Generalidad que han motivado la actuación de la Fiscalía General del Estado, comola reacción de los independentistas frente al seismo que ha producido el 3%.