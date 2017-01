Nada nuevo bajo el sol

Hoy nos toca analizar la diferencia existente entre lo que predican los partidos políticos y la realidad de sus hechos. Me refiero al comportamiento que está practicando Podemos con los postulados esgrimidos por esta formación en los tres años de actividad que viene desarrollando y que tantas ilusiones creó entre aquellos que no veían aceptable la actuación de los partidos clásicos. Podemos, que se presentaba como el gran adalid que venía a acabar con el monopolio que ejercían los dos partidos mayoritarios,PSOE y PP, junto con la extinta UCD de Adolfo Suárez y el eurocomunismo personificado en Santiago Carrillo, artífices de la Transición junto a la Alianza Popular de Manuel Fraga, choca con la realidad del desempeño de la gestión de poder que, en ayuntamientos importantes y comunidades autónomas adquirió con la inestimable colaboración del PSOE en un descarado "cambio de cromos" que nos ha llevado a constatar, mediante el análisis de la acción ejecutiva de poder, como un fracaso, ya que los problemas diarios que realmente afectan a la "gente" no han sido debidamente atendidos y solucionados, volcándose su actuación política en un mero postureo ideológico, sin entrar a fondo en la solución de los problemas reales.Pongamos como ejemplo de las declaraciones efectuadas el pasado miércoles por el alcalde de de Zaragoza, de Podemos Aragón, que con nueve concejales obtuvo la alcaldía con la colaboración decisiva de los ediles del PSOE, de la Junta Aragonesista, que fijó en un acto oficial que conmemoraba el aniversario de la Academia General Militar de Zaragoza, como máxima aspiración de la ciudad, el que "la Academia dejara de ser militarista" para convertirse en una especie de escuela de formación de dirigentes de de las ONGs que se dediquen a luchar contra las injusticias y catástrofes naturales del mundo!qué verdad contiene el dicho popular relativo a que "una cosa es predicar y otra es dar trigo".Pero, hay un detalle muy significativo que define la actual relación entre los dirigentes de Podemos, que próximamente se enfrentarán en el congreso que celebrarán en "Vista Alegre II". Todos manifiestan que que no existen enfrentamientos de carácter personal entre sus aspirantes a dirigentes. Pablo Iglesias,Iñigo Rejón,Carolina Bescansa y los anticapitalistas de Miguel Urbán, que sólo son divergencias de método y estrategia, siendo que la realidad es muy distinta, que se trata de una mera lucha por la conquista de poder dentro de la organización. No puedo menos que recordar ante este hecho, que esta lucha es tan antigua, que ya en el siglo I de nuestra era, pocos años después de la muerte de Cristo, por no remontarme más a historias más antiguas, los cristianos de nuevo cuño, discutían si eran seguidores de Pablo, Bernabé o Andrés, en lugar de fijarse en lo principal, en que todos eran discípulos de Cristo.

Mención aparte merece el suspendido juez, Santiago Vidal, uno de los padres putativos de "la nueva constitución de la república catalana".!Qué desfachatez la de éste personajillo! No le ha bastado el anunciar que la Generalitat ha robado los datos fiscales de todos los contribuyentes catalanes, sino que se ha permitido el lujo de anunciar "a bombo y platillo" que los jueces que actúan dentro del territorio de Cataluña, han sido clasificados en dos grupos, según sean o no, proclives a las tesis del independentismo catalán; lo que explica, bastante a las claras, el por qué en Cataluña existe una doble vara de medir que permite que, a estas alturas, los miembros del "clan Pujol" continúen durmiendo cómodamente en sus casas, sin que les hayan sido aplicada, no sólo la prisión provisional,sino, ni tan siquiera, las medidas cautelares con la excepción de la simple retirada de pasaportes a algunos de los integrantes del "clan". Por cierto, pasaportes que no son necesarios para circular libremente por la Europa Comunitaria, lo que está permitiendo, que dispongan de las mayores facilidades para los movimientos de capital que, hasta estos momentos, nadie conoce su inicial procedencia, una vez que ha sido deshechada la tesis del "abuelo hacedor de la fortuna". Pero, no basta con lo dicho anteriormente, sino que éste juez que pretende ser el faro que guíe la peregrina justicia catalana, se ha permitido,también, el lujo de asegurar "que la futura república catalana, sería inmediatamente reconocida por más de quince países no europeos y que existe una posibilidad de acuerdo entre la OTAN y esa hipotética república independiente.

No es de extrañar que a Carles Puigdemont, no le hayan recibido las autoridades comunitarias en su último viaje.