El ocaso de las ideas

Los más expertos analistas tratan de averiguar las circunstancias que han propiciado una nueva versión de la política española que se aleja de los patrones clásicos fuertemente arraigados en las ideas. Desde comienzos del siglo XX se fueron perfilando la bases ideológicas que dieron forma a los partidos políticos que hemos conocido hasta ahora. Los escasos éxitos que podemos atribuir a la política española en siglos han estado indisolublemente ligados a líneas maestras que se producen cuando las ideas emergen vibrantes y conectan con una mayoría social que las apoya. Resulta evidente que el progreso de los últimos años ha sido posible por las buenas ideas de los partidos gobernantes que alentaron un notorio avance social económico y político como España no ha conocido jamás. Sin embargo, de manera paulatina las grandes ideas se han ido evaporando y los partidos políticos parece que se sienten más cómodos sin necesidad de compromisos ni idearios que les sometan a escrutinio. La ausencia de ideas ha marcado ya un prontuario a base de twuiters y mensajes en redes sociales. La mayoría son producto de la improvisación o la necesidad de arañar por aquí y por allá un puñado de votos situados en la línea del adversario político. De este modo ningún partido o grupo parece decidido a proponer una idea de España, de su presente y de su futuro, salvo los partidos situados en los extremos, por la derecha y por la izquierda que si tienen y expresan una clara idea de España , hasta ahora, no han logrado captar suficientes votos para llevarla a cabo. En referencia a los dos grandes partidos tradicionales se ha diluido el compromiso ideológico de tal manera que el PP se comporta como un partido socialdemócrata lo que desalienta y desespera a buena parte de su electorado. Las políticas sociales, fiscales y en general las referidas a lo económico que ha practicado el PP pueden ser perfectamente asumibles por los partidos socialistas de la UE, incluso por el PSOE si no estuviera en la oposición. Ello muestra una endeble actividad regeneradora de ideas en el centro derecha que bien pudiera haber suplido la Fundación FAES de no haberse producido un distanciamiento personal y político entre el Ex Presidente d. José Mª Aznar y D. Mariano Rajoy. Y en el PSOE algo similar por cuanto los laboratorios de ideas de la izquierda están ausentes de soluciones a los retos de esta sociedad cambiante y cada vez más consciente de la endeblez de los partidos políticos tradicionales. De hecho la irrupción del nuevo líder del PSOE , Pedro Sánchez, ha venido a revolucionar las bases de la socialdemocracia donde el PSOE se había instalado desde el Congreso de Suressnes . El ímpetu e improvisación del nuevo Secretario General ha situado ya al PSOE en la línea de una izquierda extrema cuyas ideas de España son perfectamente asimilables a Venezuela o Cuba y rompe claramente con el proyecto de España que tantos éxitos proporcionó al PSOE y a los españoles de todo signo político. La podemización del PSOE es una realidad palpable que muestra una ausencia de ideas propias del socialismo español encandilado ahora por las ideas de la ultra izquierda que en absoluto son renovadoras sino más bien un retroceso a un pasado sombrío Es cierto que este fenómeno no es exclusivo de España, en Francia o en Italia las siglas tradicionales ya no son capaces de atraer a sus votantes que emigran masivamente a nuevas propuestas basadas en la simpleza de procurar soluciones sin fundamento ideológico. Lo más parecido a una gran empresa que se muestra dispuesta a gestionar un país con profesionales no adscritos a ninguna ideología. Todo esto pretende etiquetarse políticamente en algo tan gaseoso como el centro. Parece evidente que los parámetros donde se ha movido el progreso de Europa en los últimos decenios está visiblemente alterado y comienza una nueva era de la que aún no tenemos perfilada donde lo tradicional parece que no sirve y lo nuevo aún no ha sido capaz de armar un ideario o un proyecto que imprima a este tiempo de sustancia política. La reacción de los dirigentes de los partidos tradicionales es de estupor. No logran entender que todo ha cambiado y se refugian amurallados en cierto inmovilismo incapaz de la urgente adaptación y la imperiosa regeneración de las ideas y de las personas que ya no aportan más que sospechas o rechazo. Creen erróneamente que ya pasara este temporal de incertidumbres y las aguas volverán a su cauce. Sin embargo, los más expertos politólogos, sociólogos y analistas entienden que este nuevo tiempo ya ha comenzado y que la sociedad civil encontrará herramientas para derribar las limitaciones que pudieran imponer desde las instancias políticas a su definitiva incorporación a una democracia distinta. A lo largo de la historia, las ideas han surgido siempre y así habrá de suceder ahora. si los políticos han quedado congelados en su estupor incapaces de comprender la dinámica que avanza y conectar con la nuevas generaciones y aceptar que hay un tiempo pasado que ya no resuelve nada, serán los filósofos, los moralistas, los profesores e investigadores sociales los que lanzarán ideas renovadoras que puedan dar aliento a esta sociedad desconcertada . Y el control de la sociedad sobre la actividad política sea instantáneo y riguroso sin las cortapisas actuales heredadas de una política que se muestra viciada en sus propios fundamentos. Puede que al ocaso de las ideas se imponga el renacer de una sociedad más capaz de controlar su destino sin el sometimiento a unas oligarquías que cada cuatro años realizan en público la mejor adaptación a lo que eufemísticamente se le llama "vocación de servicio". Estos últimos años han servido para que caigan las caretas y se muestre el verdadero rostro de tantos impostores. Ya no será posible tal impostura porque cabe la esperanza que las nuevas generaciones, estas que están llamadas a participar en la gobernación, hayan sido vacunadas contra el virus de la corrupción que tanto daño está haciendo a la democracia y la política española en general.