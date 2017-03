La pacificación de Argelia

La conquista de Argelia no fue fácil, el pueblo argelino se organizó y no dio tregua al ejercito francés, que se reorganizó con Philippe Iº, el 9 /03/ 1831, se vota la Ley que autoriza a los Generales Comandantes fuera de Francia, a la creación in-situ , de un ejercito compuesto de extranjeros y de nativos de los países invadidos, nace la Legión Extranjera y un regimiento, compuesto de Kabilos de la tribu des Zuauas, será llamado Zuavos. Los Decretos Reales del 7 /12 / 1841 estructuran definitivamente las tropas indígenas de África, se les dan el reconocimiento de ser ejercito francés con los mismos derechos y obligaciones que a los militares franceses un estatuto, son los cuerpos de infantería de tiradores argelinos (Tirailleurs Algeriens), son antiguos militares Otomanos, un cuerpo de caballería los Spahis, son antiguos Turcos de Argelia. El ejercito francés antes de entrar a la conquista del Sajara (1902), se reorganiza y combate para conquistar las regiones costeras al Mediterráneo, con las tropas compuestas por indígenas, en las que los oficiales son franceses. El ejercito según va pacificando va creando las Administraciones que gobiernen esos territorios y como medida de retorsión, a los insurgentes los despojan de sus tierras y son entregados a los militares. El principal jefe de guerra argelino fue Ad-el-Kader del 1832 al 1843, se rindió a Francia donde fue desterrado, también la marabúta LLalla Fatma N'Sumer, princesa religiosa que levantó en armas las tribus de la Gran Kabilia. Las guerras contra el pueblo argelino y las enfermedades como el Tifus, el Cólera, Paludismo, los combates, las infecciones de heridas, provocaron 480Mil Muertos del lado Francés, del 1830 a 1862. La población de Argelia en el 1830 era de 4,5 a 5 millones según el censo que realizaba la administración del ejercito en cada momento que ocupaba una región, esta población, en el 1861 solo era de 2Millones 100Mil, el 50% de la población autóctona había sido exterminada por las Guerras y las hambrunas, las deportaciones a Francia para ser convertidos en trabajadores forzosos en las minas, canteras, bosques. En el 1868, la población de Argelia perdió 500Mil personas debido a una gran epidemia de cólera y varios terremotos mortíferos. La situación era tal que en su informe de 300 paginas, sobre estadísticas medicas y del futuro de la demografía en Argelia el Doctor René Ricoux, prevé simplemente « Que la población nativa de Argelia iba a desaparecer ya que su numero había alcanzado un nivel de imposible recuperación » El profesor Ricoux y otros « científicos » lo justifican argumentando de que estos indígenas son débiles y se trata de una selección natural de la madre Naturaleza, buen razonamiento para encubrir los masacres, y el pillaje o incendio de sus cosechas por el ejercito de Francia, aliados a hombres de negocios que se enriquecían. Francia confisca todas las tierras fértiles y comienza la repoblación con europeos : Italianos, Anglo-Malteses, Españoles, Sardos y Sicilianos, Calabréses y Napolitanos. A partir del 1871, los Alsacianos y Lorénes, que proceden de las dos provincias que Francia perdió después de la Guerra del 1870 contra los Prusianos. La población indígena musulmana se recuperaba lentamente, pese a las malas condiciones de vida debido a la perdida de sus tierras, pero a partir del 1902 una paz relativa, las mejoras de condiciones de higiene puestas en practica por la medicina militar para evitar las epidemias, el empleo creado por los Colonos les permitían mal vivir, pero les aseguraba la alimentación de base. Francia a estas poblaciones no les reconocía el estatuto de franceses, los Argelinos eran « indígenas » en su DNI pese que desde 1848 Argelia era territorios francés y no Colonia. En estas condiciones este pueblo no podía Perdonar a Francia sus crímenes de Guerra. También los Europeos Colonos, mal pagaban el trabajo a los Argelinos y los marginaban ignorándolos. (Prox-Guerra de Independencia)