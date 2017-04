Los presupuestos que necesitamos

E Llega el turno de poner encima de la mesa los Presupuestos Generales del Estado, aunque lo de poner encima de la mesa por parte del Gobierno sea bastante dudoso si tenemos en cuenta que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de los PGE, y la única información que al respecto tenemos los agentes sociales proviene de los medios de comunicación.

Y es que este Gobierno lejos de marcar la transparencia y el diálogo en el diseño de estos presupuesto generales ha optado por el secretismo, priorizando quizás la búsqueda de apoyos parlamentarios, antes que escuchar y valorar las aportaciones de los agentes sociales. Como es habitual, este Gobierno elimina la palabra diálogo de su vocabulario y prefiere seguir jugando a ser Juan Palomo.

Desgraciadamente, dudo mucho que con estos nuevos presupuestos el Gobierno cambie la hoja de ruta que ha llevado en los últimos años y haya diseñado unos presupuestos sociales, preocupados por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Unos presupuestos, en los que la población perciba la recuperación económica de la que tanto se está hablando y que aún la sociedad no ha percibido.

Como señalaba antes y tomando como referencia lo publicado en los medios, estos presupuestos continúan condenando a nuestros jubilados y jubiladas a la pobreza, con una subida de las pensiones del 0,25%, a pesar de que la inflación a comienzos de año se situaba en el 3% y además, nuevamente merman el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos para los que plantea una subida salarial del 1%.

Está claro que este Gobierno continúa apostando por la creación de empleo, pero empleo barato, sin derechos, temporal, con salarios irrisorios…Sigue apostando por aplicar unas reformas laborales que llenan los bolsillos de los que más tienen a costa de vaciar los de la clase trabajadora.

Por ello, desde UGT reclamamos unos presupuestos sociales y solidarios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, unos presupuestos que erradiquen la pobreza que padecen los trabajadores y las trabajadoras de este país.

Pero si a nivel nacional con estos presupuestos la cosa no pinta bien, mirar para Almería es de película de terror. Como si no fuera suficiente con la lacra de un mercado laboral inestable, marcado por la temporalidad y la estacionalidad, nuestros políticos se han empeñado en borrar a nuestra provincia del mapa, aislándola y comprometiendo seriamente cualquier opción de crecimiento.

Con esto último me refiero a los despropósitos a los que estamos asistiendo en las últimas semanas en referencia a la llegada del AVE a Almería, me refiero a la incomprensible pasividad ante un puerto aislado al que se le impide crecer al negarle la conexión ferroviaria, me refiero a la rescisión del contrato de Sacyr, y un largo etcétera. Y aunque en nuestra provincia estamos acostumbrados a ver escenas esperpénticas, en los últimos tiempos, estamos asistiendo a su mayor esplendor.

Ante esto, demandamos unos presupuestos que sean justos con Almería, la gran olvidada de aquellos políticos que visitan nuestra provincia cargados de excusas y promesas sin cumplir. Exigimos para Almería compromisos que no caigan en saco roto y que de una vez por todas, se deje de asfixiar su desarrollo económico.

En definitiva, pedimos unos presupuestos ecuánimes que traten a todos los puntos de la geografía nacional por igual y que compensen el abandono al que se ha sometido a provincias, como la nuestra, durante décadas. Ya es hora de dejar que Almería crezca.